Saluden a SanCor que se fue: después de décadas de crisis, la justicia dictó la quiebra

La situación de SanCor Cooperativas Unidas Limitada alcanzó este miércoles 22 de abril un punto crítico, con la confirmación de un escenario de quiebra que marca un hito en la crisis estructural de la industria láctea argentina. La cooperativa, fundada en 1938 y emblema del cooperativismo agroindustrial, no logró revertir un prolongado proceso de deterioro financiero, caída de producción y pérdida de competitividad.

En los últimos años, SanCor arrastró una fuerte reducción en su volumen de procesamiento de leche, pasando de más de 4 millones de litros diarios en su pico histórico a menos de 500.000 litros en la actualidad. A esto se sumó un elevado endeudamiento, conflictos laborales recurrentes y la venta progresiva de activos estratégicos para sostener operaciones.

Fuentes del sector indican que la imposibilidad de acceder a financiamiento, junto con el incumplimiento de compromisos comerciales y salariales, terminó por precipitar el desenlace. La empresa ya había atravesado instancias de reestructuración, acuerdos con acreedores y asistencia estatal en distintas etapas, sin lograr estabilizar su situación.

El impacto de esta crisis no se limita a la firma: alcanza a productores tamberos, trabajadores, proveedores y a toda la cadena láctea. En particular, genera incertidumbre en regiones clave como Santa Fe y Córdoba, donde SanCor tuvo históricamente una fuerte presencia industrial.

Analistas del sector advierten que este caso refleja problemas estructurales más amplios: altos costos logísticos, presión impositiva, volatilidad macroeconómica y dificultades para sostener esquemas cooperativos en contextos de crisis prolongada.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días haya definiciones judiciales y posibles intervenciones sobre los activos de la compañía, así como negociaciones para preservar unidades productivas o transferir operaciones a otros actores del sector.