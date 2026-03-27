Menor presión cambiaria y nuevas señales del mercado: el impacto para los ahorristas

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos comenzaron a bajar en los principales bancos argentinos como consecuencia de la caída del dólar y un escenario financiero con mayor liquidez. El movimiento fue encabezado por el Banco Nación, que redujo su rendimiento anual al 22%, marcando una referencia para el resto del sistema bancario.

La decisión refleja un cambio en el contexto económico: con menor demanda de cobertura cambiaria y estabilidad relativa en el tipo de cambio, las entidades financieras ya no necesitan ofrecer tasas altas para retener depósitos en moneda local.

Analistas del mercado señalan que el descenso responde también a señales del Banco Central orientadas a aflojar las condiciones monetarias y estimular el crédito y la actividad económica.

Qué rendimiento ofrecen hoy los plazos fijos

Tras los ajustes recientes, los plazos fijos tradicionales muestran rendimientos nominales que rondan entre el 20% y el 25% anual en la mayoría de las entidades, dependiendo del banco y del canal de contratación.

El problema para los ahorristas es que estos niveles quedan por debajo de la inflación proyectada para los próximos meses, lo que implica retornos reales negativos. En términos prácticos, el capital invertido pierde poder de compra aun cuando genere intereses.

Según especialistas, el rendimiento mensual efectivo de un plazo fijo se ubica actualmente cerca del 1,8% mensual, mientras que las estimaciones inflacionarias todavía se mantienen por encima de ese nivel.

Este escenario revive un fenómeno recurrente en la economía argentina: el plazo fijo deja de funcionar como instrumento de preservación del valor del ahorro y pasa a ser una alternativa conservadora de liquidez más que de ganancia real.

Por qué bajan las tasas

Existen tres factores principales detrás del ajuste:

* Caída del dólar: reduce la dolarización preventiva de los ahorristas.

* Mayor liquidez bancaria: hay más pesos disponibles en el sistema financiero.

* Señales del Banco Central: busca tasas más bajas para impulsar crédito y consumo.

En paralelo, medidas oficiales como la reducción de encajes bancarios apuntan a liberar fondos para préstamos y contribuir a una baja general del costo del dinero en la economía.

Impacto para los ahorristas

El nuevo escenario obliga a los inversores minoristas a reconsiderar estrategias. Con tasas reales negativas, muchos ahorristas comienzan a evaluar alternativas como fondos money market, letras del Tesoro o instrumentos ajustados por inflación.

Sin embargo, el plazo fijo continúa siendo elegido por perfiles conservadores debido a su previsibilidad y bajo riesgo operativo, especialmente entre quienes priorizan seguridad por sobre rentabilidad.

La evolución futura dependerá principalmente de dos variables: la trayectoria de la inflación y el comportamiento del tipo de cambio en los próximos meses.