Paritaria mercantil: confirman un aumento del 5% trimestral y un bono de $120.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmó un nuevo acuerdo salarial con las principales cámaras empresarias del sector que establece un incremento del 5% trimestral y el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo.

El entendimiento fue alcanzado junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), y regirá para el período abril-junio de 2026.

Se trata de una de las negociaciones salariales más relevantes del país debido a que alcanza a más de 1,2 millones de empleados, convirtiéndose en una referencia para otras paritarias del sector privado.

Cómo se aplicará el aumento

El incremento salarial será escalonado en tres meses consecutivos:

* 2% en abril

* 1,5% en mayo

* 1,5% en junio

Además, el acuerdo incluye un bono extraordinario de $120.000, que alcanzará a todas las categorías laborales del convenio mercantil.

El esquema mantiene la modalidad de revisiones cortas que el gremio viene aplicando en los últimos años, con el objetivo de ajustar salarios frente a la evolución de la inflación y evitar una pérdida significativa del poder adquisitivo.

Cláusula de monitoreo económico

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la continuidad de un mecanismo de seguimiento permanente de la situación económica. Según informó el sindicato, las partes evaluarán periódicamente la evolución de los precios durante el primer semestre para definir eventuales revisiones salariales.

El secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, destacó que el convenio surge de un “diálogo maduro y responsable” entre trabajadores y empresas, en un contexto económico complejo que impacta tanto en los ingresos como en la actividad comercial.

Desde el gremio señalaron que el objetivo fue equilibrar la recomposición salarial con la realidad de las pymes y comercios de cercanía, buscando preservar el empleo y otorgar previsibilidad al sector.

Impacto en el escenario salarial

El acuerdo se inscribe dentro de la pauta salarial impulsada por el Gobierno nacional para 2026, basada en ajustes trimestrales moderados y revisiones periódicas. Analistas laborales señalan que el aumento podría ubicarse por debajo de la inflación proyectada, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas negociaciones en los próximos meses.

La paritaria de Comercio suele funcionar como un termómetro del mercado laboral argentino, ya que combina la realidad de grandes cadenas, pymes y comercios minoristas en todo el país.