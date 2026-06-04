Infraestructura y turismo: se adjudicó la millonaria obra del nuevo Parque Acuático en Rosario

Resumen Ejecutivo Inversión Estratégica: La Municipalidad de Rosario adjudicó oficialmente las obras del Parque Acuático Costanera Norte y el balneario La Florida por un monto superior a los 13.700 millones de pesos.

La Municipalidad de Rosario adjudicó oficialmente las obras del Parque Acuático Costanera Norte y el balneario La Florida por un monto superior a los 13.700 millones de pesos. Adjudicación del Consorcio: La UTE conformada por las constructoras locales Obring S.A. y De Paoli & Trosce Constructora S.R.L. resultó ganadora al presentar la única oferta técnica y administrativamente válida.

La UTE conformada por las constructoras locales Obring S.A. y De Paoli & Trosce Constructora S.R.L. resultó ganadora al presentar la única oferta técnica y administrativamente válida. Impacto en la Construcción: El proyecto inyecta un fuerte dinamismo en el sector de la construcción de la región santafesina, actuando como un motor contracíclico frente a la desaceleración de la obra pública nacional.

El proyecto inyecta un fuerte dinamismo en el sector de la construcción de la región santafesina, actuando como un motor contracíclico frente a la desaceleración de la obra pública nacional. Desarrollo Turístico: La infraestructura busca consolidar el frente costero norte de la ciudad como un polo de atracción recreativa y comercial de alta competitividad.

La Municipalidad de Rosario formalizó un paso crucial para el desarrollo de la infraestructura urbana en la región. Mediante un decreto del poder ejecutivo local, se adjudicó la millonaria obra del Parque Acuático Costanera Norte y la renovación integral del histórico balneario La Florida, un proyecto estratégico diseñado para revitalizar el turismo y la economía local.

La ejecución de los trabajos quedó en manos de la Unión Transitoria de Empresas integrada por Obring S.A. y De Paoli & Trosce Constructora S.R.L. Ambas firmas de reconocida trayectoria consolidan su posicionamiento en el mercado corporativo regional al asumir un compromiso técnico que transformará de manera definitiva el perfil urbano del frente costero rosarino.

El contrato adjudicado asciende a la suma exacta de $13.735.783.582,50. Esta gigantesca cifra no solo representa una de las mayores apuestas en infraestructura de la gestión pública vigente, sino que también inyecta un flujo financiero dinamizador en un contexto donde el financiamiento para la obra pública tradicional atraviesa una fuerte desaceleración a nivel nacional.

El impacto en la cadena de valor de la construcción será inmediato. La movilización de recursos por más de 13.700 millones de pesos generará empleo directo e indirecto, beneficiando a proveedores de materiales, servicios de ingeniería y subcontratistas de toda la provincia de Santa Fe, en un momento de alta sensibilidad para la actividad económica general.

El proceso licitatorio dejó al descubierto las altas exigencias del Estado local para sus proyectos de gran envergadura. La propuesta de la UTE conformada por Obring y De Paoli & Trosce resultó ser la única considerada válida, luego de que las comisiones evaluadoras detectaran inconsistencias técnicas y administrativas insalvables en las presentaciones de los competidores.

Entre las ofertas desestimadas se destacó la de la constructora Dinale. Si bien este competidor había trascendido inicialmente con una propuesta económica sumamente competitiva en los papeles, los rigurosos requisitos del pliego técnico terminaron por decretar su exclusión definitiva, demostrando que en las licitaciones corporativas la solvencia metodológica y el cumplimiento normativo son determinantes.

En el ámbito corporativo, una licitación de esta magnitud se asemeja a una carrera de resistencia donde la ingeniería aplicada es el verdadero motor. No basta con presentar el presupuesto más bajo; la consistencia en la planificación y el estricto respaldo legal determinan quién puede cruzar la meta operativa para garantizar la ejecución sustentable del proyecto.

Esta adjudicación resulta fundamental porque el desarrollo de espacios públicos de alta calidad es un pilar indispensable para elevar la competitividad sistémica del territorio. Las grandes metrópolis ya no solo compiten por ventajas impositivas, sino por la calidad de su infraestructura recreativa, capaz de atraer inversiones privadas, captar turismo receptivo y retener el talento profesional local.

Tal como sostienen destacados analistas del desarrollo urbano internacional, la infraestructura de ocio y el urbanismo sostenible funcionan como potentes catalizadores de la productividad comercial. Cuando el espacio público se jerarquiza, el ecosistema de negocios circundante, que abarca desde la gastronomía hasta el transporte, experimenta un efecto multiplicador inmediato en sus niveles de facturación.

Para avanzar hacia el inicio efectivo de las obras en la costanera, el consorcio empresarial deberá cumplimentar los pasos administrativos finales del proceso de contratación. La normativa exige que la sociedad presente la documentación que acredite su inscripción formal ante el organismo público competente, un trámite de gobernanza corporativa que las firmas ya se comprometieron a agilizar.

Ante un escenario complejo por la retracción de los fondos federales, las administraciones locales se ven obligadas a diseñar esquemas eficientes de contratación. La adjudicación de este complejo acuático demuestra que la articulación con el capital privado local y constructoras arraigadas en la región es un camino viable para sostener el ritmo de inversión en infraestructura crítica.

El nuevo Parque Acuático Costanera Norte se perfila para convertirse en un ícono arquitectónico y recreativo en el norte de la ciudad. Junto con la puesta en valor de La Florida, este nodo renovado reforzará de manera integral la oferta estival de la región, consolidando un corredor ribereño integrado que potenciará directamente las oportunidades comerciales de las empresas locales.

La solidez técnica demostrada por las firmas adjudicatarias les permite liderar una transformación urbana que será observada de cerca por todo el sector corporativo provincial. En los próximos meses, el despliegue de maquinarias comenzará a reconfigurar la costa, marcando un hito en la gestión de obras de gran escala y demostrando la resiliencia del sector constructivo.