Santa Fe pisa fuerte: créditos por más de $100.000 millones y beneficios fiscales

A horas del inicio de una nueva edición de AgroActiva, el Gobierno de Santa Fe prepara una de las propuestas financieras más ambiciosas de los últimos años para el sector productivo.

Según pudo saber Ecos365, el cupo total de financiamiento disponible durante la muestra superará los $100.000 millones, con líneas de crédito orientadas a la incorporación de tecnología, inversión productiva y fortalecimiento de las PyMEs.

La feria, que comenzará este miércoles y se extenderá hasta el sábado 6 de junio, será el escenario elegido por la provincia para presentar un paquete de herramientas financieras destinado a productores, contratistas, emprendedores y empresas de distintos sectores vinculados a la actividad económica regional.

Entre las líneas previstas figuran créditos para la adquisición de inversión tecnológica aplicada a caravanas electrónicas para ganadería, cámaras de seguridad, drones, genética animal y vegetal, además de financiamiento para capital de trabajo, turismo regional, agrotecnología, inversión productiva para MiPyMEs y proyectos vinculados a la transición energética.

Desde la administración provincial destacan que el objetivo es acelerar los procesos de modernización y adopción tecnológica en las empresas santafesinas.

"El mensaje que queremos dar es claro: si no te tecnificás, perdés competitividad y podés quedar afuera", señalaron fuentes provinciales consultadas por este medio.

Los acuerdos alcanzados con bancos públicos y privados conforman una oferta de financiamiento que supera los $ 114.000 millones. Además, la Provincia bonificará hasta 15 % de la tasa de interés, facilitando el acceso al crédito para productores y empresas.

Entre las entidades participantes se encuentran el Banco Municipal de Rosario, Banco Nación, Banco Santa Fe, Banco Coinag, Banco Bica, Banco Hipotecario y Banco Patagonia, con líneas destinadas a capital de trabajo, inversión productiva, maquinaria, innovación tecnológica, turismo regional y proyectos de transición energética.

Incentivos fiscales

La propuesta también incorpora incentivos fiscales para reducir el costo financiero de las operaciones. En ese marco, las PyMEs y productores que accedan a créditos productivos quedarán exentos del Impuesto de Sellos.

Además, los bancos y entidades financieras no tributarán Ingresos Brutos sobre los intereses generados por los préstamos otorgados dentro de los programas de financiamiento definidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

A su vez, el Impuesto de Sellos correspondiente a las partes involucradas en las operaciones será absorbido íntegramente por la Provincia de Santa Fe, una medida que busca mejorar las condiciones de acceso al crédito y estimular la concreción de inversiones.

Con este esquema, el gobierno santafesino buscará convertir a AgroActiva en una plataforma de financiamiento para el desarrollo productivo, apostando a la incorporación de tecnología y a la mejora de la competitividad de las empresas en un contexto económico que exige cada vez mayores niveles de eficiencia.