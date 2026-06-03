Claves del día: la pregunta detrás de Reba, la startup rosarina de IA que captó millones y más desregulaciones

Junio comenzó con una señal que mezcla consumo, ahorro y cautela. Según distintas consultoras privadas, cerca de la mitad de quienes cobrarán el aguinaldo destinarán ese ingreso extraordinario a cancelar deudas o comprar dólares. El dato coincide con un mercado cambiario que volvió a mostrar tensión: el contado con liquidación superó nuevamente los $1.500, un nivel que no alcanzaba desde abril del año pasado.

Sin embargo, el movimiento del dólar se produjo en una jornada donde el Banco Central también logró mostrar fortaleza. Luego de completar el pago de la Serie 3 del Bopreal, instrumento utilizado para ordenar la deuda comercial heredada con importadores, la autoridad monetaria compró US$175 millones y consiguió incrementar las reservas en US$59 millones. El stock bruto alcanzó así los US$48.427 millones, el nivel más alto de los últimos siete años.

Mientras tanto, los bancos comenzaron a mostrar una creciente diferenciación en las tasas de interés. Los depósitos minoristas redujeron levemente sus rendimientos, mientras que los grandes inversores lograron mejores retornos para colocaciones de mayor volumen. Los bonos soberanos operaron estables y el riesgo país cerró en torno a los 491 puntos básicos.

Reba: cuando el dato no es el aporte, sino la frecuencia

Mientras el mercado sigue de cerca la evolución del dólar, las reservas y las tasas, otra historia financiera comenzó a generar interrogantes. Reba Compañía Financiera informó a la Comisión Nacional de Valores la aceptación de un aporte irrevocable para futuras emisiones de acciones por $800 millones realizado por Horacio Angeli, presidente y accionista controlante de la entidad.

A primera vista podría parecer una operación societaria más. Sin embargo, al revisar los antecedentes recientes aparece un dato mucho más interesante. Los registros muestran aportes similares realizados en mayo, septiembre y diciembre de 2025, además de enero, marzo, abril y ahora junio de 2026.

La pregunta ya no es cuánto dinero ingresó esta vez, sino por qué los accionistas continúan aportando fondos de manera recurrente. La explicación parece estar más vinculada a una estrategia permanente de fortalecimiento patrimonial. De hecho, Reba, heredera de la histórica financiera Transatlántica, viene atravesando desde hace años distintos procesos de recapitalización y transformación de su negocio.

Los próximos balances permitirán determinar con mayor precisión si estos aportes responden exclusivamente a una apuesta de expansión o también a la necesidad de reforzar determinados ratios regulatorios exigidos por el Banco Central. En otras palabras, más que los $800 millones en sí mismos, lo que llama la atención es la continuidad de las recapitalizaciones.

Teramot: la apuesta rosarina a los agentes de inteligencia artificial

Mientras parte del sistema financiero busca fortalecer patrimonio y capital regulatorio, otra parte de la economía argentina apuesta a la inteligencia artificial.

La startup rosarina Teramot anunció una ronda de inversión por US$2,5 millones para acelerar el desarrollo de una plataforma basada en más de 50 agentes de inteligencia artificial orientados a empresas.

La compañía, fundada por Bruno Ruyú, busca posicionarse en uno de los segmentos más prometedores del mercado tecnológico global: agentes capaces de ejecutar tareas comerciales, administrativas, operativas y de atención al cliente de manera autónoma.

La noticia no sólo refleja el crecimiento del negocio de la inteligencia artificial. También demuestra que, incluso en un contexto donde el crédito sigue siendo escaso para gran parte de la economía, las empresas tecnológicas argentinas continúan atrayendo capital de riesgo.

Baja de retenciones

El campo también recibió novedades relevantes. Comenzó a regir la reducción permanente de retenciones para trigo y cebada, mientras el Gobierno oficializó además un cronograma de rebajas progresivas que continuará implementándose durante 2027.

En paralelo, la provincia de Santa Fe decidió anticiparse al inicio de Agroactiva con el lanzamiento de nuevas líneas de crédito y beneficios fiscales para productores y empresas que participen de los programas de financiamiento impulsados por el gobierno provincial.

La estrategia apunta a acelerar inversiones en maquinaria, tecnología y equipamiento en uno de los sectores más dinámicos de la economía santafesina.

El Gobierno vuelve por los dólares fuera del sistema

Otra de las iniciativas que ganó protagonismo en las últimas horas es la nueva versión del proyecto de inocencia fiscal impulsado por el Gobierno nacional. La propuesta busca facilitar la utilización de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema formal, una iniciativa que en el mercado ya fue bautizada como una nueva etapa del "dólar colchón".

El objetivo oficial es que parte de esos fondos ingresen nuevamente al circuito económico, impulsando consumo, inversión y actividad.

Más desregulación: cambian las reglas para la VTV

La agenda de reformas también alcanzó a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El Gobierno confirmó que avanzará con cambios que permitirán a talleres mecánicos privados realizar las revisiones técnicas, ampliando la cantidad de prestadores habilitados y generando mayor competencia en el sistema.