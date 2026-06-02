A días del mundial, la maquinaria tiene un dilema: ¿pelear torneos o ganar partidos importantes?

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de mayo de 2026 alcanzaron las 710 unidades, una baja del 16,8% interanual ya que en mayo de 2025 se habían registrado 853.

Si la comparación es con su antecesor mes de abril se observa una baja del 13,6%, ya que en ese mes se habían patentado 822 unidades. De esta forma, el acumulado de los cinco primeros meses del año alcanzó un total de 2.823 unidades, esto es 1,3% menos que las 2.861 del mismo período del 2025.

"Luego del fuerte salto de abril, mayo mostró una corrección significativa en los tres productos principales. El mercado sigue activo, pero con una recuperación todavía irregular, muy dependiente de financiación, precio y disponibilidad", indican desde la entidad.

"En 2026, el mercado parece concentrar buena parte de sus definiciones en Expoagro y Agroactiva, una dinámica que impulsa operaciones puntuales pero no resulta saludable como modelo sostenido: estresa a concesionarios, bancos y terminales, complica la planificación, inmoviliza stocks y presiona márgenes. Como en el fútbol, los campeonatos se ganan con regularidad y consistencia, no dependiendo siempre de goles en los últimos minutos"

Para lo que viene, desde ACARA señalan que el desafío es "capitalizar la buena cosecha, la baja de retenciones y el financiamiento disponible para transformar este impulso en renovación tecnológica real del parque, permitiendo dar un salto productivo en la producción granaria del país"

Cosechadoras

Los datos muestran que en mayo se patentaron 86 cosechadoras, una baja del 38,6% comparado contra las 140 unidades de abril y una baja del 9,5% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 95 unidades.

John Deere lidera con 53,1% de market share; CNH suma 39,3% entre Case y New Holland.

"A pesar de la caída mensual, sigue siendo el segmento de mejor desempeño relativo del año, sostenido por renovación de modelos en las 3 marcas líderes con tecnología de punta para una operación de cosecha optimizada", destaca el informe.

Tractores

Se patentaron 548 unidades, una baja del 5,8% comparado contra las 582 unidades de abril, y una baja del 20% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 685 unidades.

John Deere lidera con 37,6%; CNH alcanza 28,1% y AGCO 10,8%.

"El segmento vuelve a mostrar debilidad frente al año anterior, aunque la informalidad a la hora de patentar distorsiona significativamente los números finales", advierten desde ACARA.

Pulverizadoras

En mayo se patentaron 76 unidades, una baja del 24% comparado contra las 100 unidades de abril, y una suba del 4,1% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 73 unidades.

Caimán lidera con 23,5%, PLA 20,7%, Metalfor 18,7%; PLA + John Deere suman 28,7% y CNH 8,8%.

"Fue el único rubro con mejora interanual mensual, aunque continúa rezagado en el acumulado", pondera el documento.