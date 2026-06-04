Exportadores vuelven a financiarse con bancos locales y marcan un cambio histórico

El mercado financiero argentino registró una señal que refleja el cambio de escenario económico y cambiario: por primera vez desde 2019, los exportadores optaron mayoritariamente por financiarse mediante bancos locales en lugar de recurrir a cobros anticipados provenientes del exterior.

Los datos surgen del balance cambiario del Banco Central (BCRA), correspondiente a abril, y muestran que la financiación local de exportaciones superó a los anticipos de compradores extranjeros, un fenómeno que no se observaba desde julio de 2019, antes del regreso de las restricciones cambiarias.

La tendencia se da en un contexto de mayor estabilidad del dólar, flexibilización de regulaciones cambiarias y un fuerte crecimiento del crédito en moneda estadounidense dentro del sistema financiero argentino. Según especialistas, estos factores redujeron la necesidad de que las empresas exportadoras buscaran cobertura financiera en el exterior.

Más confianza y mayor liquidez

Analistas del mercado coinciden en que la estabilidad cambiaria modificó el comportamiento de las empresas exportadoras. En períodos de alta incertidumbre y expectativas de devaluación, los anticipos de exportaciones funcionaban como una herramienta para reducir riesgos. Hoy, con un mercado más estable, las compañías encuentran condiciones competitivas para obtener financiamiento directamente en bancos locales.

A esto se suma un importante crecimiento de la liquidez en dólares dentro del sistema financiero, impulsado por el aumento de depósitos y por una expansión sostenida de los préstamos en moneda extranjera. Durante abril, el crédito en dólares continuó marcando niveles récord y se consolidó como una de las líneas de financiamiento más dinámicas de la economía.

El agro, entre los principales demandantes

Los números del BCRA muestran que los préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito al sector privado alcanzaron en abril un ingreso neto cercano a los u$s1.954 millones, uno de los registros más elevados de los últimos años.

Dentro de ese financiamiento, las empresas vinculadas al petróleo, gas y electricidad concentraron la mayor participación, mientras que las firmas del agro y la agroindustria representaron alrededor del 21% del total.

Para el sector agroexportador, el acceso a créditos en dólares locales permite financiar capital de trabajo, logística, almacenamiento y estrategias comerciales sin depender exclusivamente de recursos provenientes del exterior. Además, ofrece mayor flexibilidad para administrar los tiempos de venta y liquidación de exportaciones.

Una señal de normalización

El cambio observado en abril también refleja una recuperación del financiamiento asociado al comercio exterior. Mientras entre agosto de 2019 y marzo de 2025 predominó el uso de anticipos de exportación, la nueva dinámica muestra una mayor participación del sistema bancario local como proveedor de crédito.

La evolución del financiamiento en dólares aparece como uno de los indicadores más observados por el mercado, ya que permite medir el nivel de confianza de las empresas, la profundidad del sistema financiero y la capacidad de acompañar el crecimiento de sectores estratégicos como el agro, la energía y la industria exportadora.

Clave para el agro

Para los productores y empresas agroindustriales, esta tendencia abre nuevas oportunidades de financiamiento en moneda dura dentro del mercado local.

Con mayores niveles de liquidez y una oferta creciente de crédito, el sistema financiero argentino vuelve a posicionarse como una herramienta relevante para sostener inversiones, mejorar la competitividad y acompañar el crecimiento de las exportaciones.