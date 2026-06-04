Las mujeres pisan fuerte en el campo argentino: liderazgo, redes y tecnología

En el marco de Agroactiva 2026, el espacio Agroactiva Arena fue escenario de una de las temáticas que gana cada vez más relevancia dentro de la agroindustria: el crecimiento sostenido de la participación femenina en el sector. A través de datos concretos, experiencias en primera persona y el aporte de organizaciones especializadas, la jornada puso en evidencia el rol estratégico que hoy ocupan las mujeres en el campo argentino.

Con una importante convocatoria de productores, empresarios, profesionales y estudiantes, las actividades dedicadas al liderazgo femenino completaron la agenda del día y dejaron un mensaje claro: la presencia de las mujeres en la agroindustria ya no representa una excepción, sino un componente fundamental para el desarrollo y la innovación del sector.

Una participación que crece y se consolida

La apertura estuvo a cargo de Antonela Semadeni y Mónica Lucero, representantes de la organización Las Chicas del Agro, quienes compartieron información estadística sobre la participación femenina en la actividad agroindustrial argentina.

“Trajimos el dato de cuántas mujeres trabajan en la agroindustria hoy en Argentina: son 1,2 millones. Esto significa que 1 de cada 4 trabajadores del agro es mujer”, destacó Semadeni durante su exposición.

El dato refleja una transformación que se observa en distintos eslabones de la cadena agroindustrial, desde la producción y los servicios hasta la investigación, la tecnología y la gestión empresarial.

Más allá de los números, las disertantes profundizaron sobre los desafíos que aún persisten, especialmente aquellos vinculados con la dispersión geográfica propia de la actividad rural y la necesidad de generar espacios de intercambio y acompañamiento.

Redes para impulsar el desarrollo

En ese sentido, Lucero explicó el trabajo que realiza la organización para fortalecer la participación femenina dentro del sector.

“La misión de Las Chicas del Agro es inspirar y acompañar a más mujeres dentro de la agroindustria. Buscamos generar una red de contención para conocernos, acompañarnos y crecer juntas”, afirmó.

Las referentes coincidieron en que la construcción de vínculos y comunidades profesionales resulta clave para potenciar oportunidades de capacitación, liderazgo y desarrollo dentro del ecosistema agroindustrial.

Agroactiva, un espacio para compartir experiencias e innovación

Durante la jornada también se destacó el valor de Agroactiva como punto de encuentro para productores, empresas y referentes de toda la cadena agropecuaria.

“Es un evento súper importante porque reúne a referentes y empresas en un momento clave para analizar créditos, compartir experiencias e incorporar innovaciones”, señaló Semadeni.

La participación de organizaciones, empresas y especialistas permitió abordar no solo el crecimiento de la presencia femenina en el agro, sino también el papel que cumplen la capacitación continua, las nuevas tecnologías y las redes de colaboración para consolidar una agroindustria más diversa y competitiva.

Con estadísticas que respaldan el avance y testimonios que reflejan una realidad cada vez más visible, el encuentro dejó en claro que las mujeres son protagonistas de una transformación que continúa redefiniendo el presente y el futuro del campo argentino.