Claves del día: AgroActiva se llena de créditos mientras el dólar vuelve a despertar y Wall Street tiembla

La economía argentina atraviesa uno de esos momentos donde conviven señales aparentemente contradictorias. Mientras el sistema financiero despliega una agresiva estrategia para colocar créditos y transformar depósitos en inversión productiva, los mercados globales vuelven a encender luces amarillas, el dólar recupera protagonismo y algunos sectores de la economía real empiezan a exhibir síntomas de desaceleración.

La fotografía más clara de esa búsqueda de reactivación podrá verse en AgroActiva 2026. Bancos públicos, privados y fabricantes de maquinaria desembarcan en la muestra con una verdadera guerra de financiamiento para captar operaciones. Las entidades llegan con tasas subsidiadas, plazos extendidos y líneas especiales para capital de trabajo e inversión, en un intento por apuntalar negocios en un contexto donde las decisiones de compra siguen siendo extremadamente selectivas.

La apuesta no es casual. El crédito se transformó en una de las principales herramientas para sostener la actividad económica en un escenario donde el consumo continúa mostrando fragilidad y donde las empresas buscan financiamiento para crecer sin descapitalizarse.

La paradoja es que recursos no faltan. Según datos del sistema financiero, los bancos mantienen aproximadamente USD 17.000 millones depositados por ahorristas argentinos que todavía no encuentran destino en préstamos productivos. Se trata de una enorme masa de dólares que permanece inmovilizada mientras el Gobierno intenta convencer a los argentinos de exteriorizar parte de los fondos que permanecen fuera del circuito formal.

El fenómeno explica buena parte de la estrategia impulsada por el ministro Luis Caputo a través de la denominada "inocencia fiscal". El objetivo es claro: lograr que parte de los dólares que hoy permanecen guardados en cajas de seguridad, cuentas en el exterior o directamente "en el colchón" regresen al sistema financiero y puedan transformarse en crédito, inversión y actividad económica.

De hecho, algunos cambios ya comienzan a observarse. Durante abril se registró un dato que no ocurría desde 2019: los exportadores eligieron financiarse en bancos argentinos antes que acudir al crédito externo. El stock de préstamos en dólares continúa creciendo y muestra que las entidades locales empiezan a recuperar protagonismo como fuente de financiamiento corporativo.

La explicación es relativamente sencilla. La normalización financiera, la caída del riesgo país y una mayor liquidez en moneda extranjera permitieron que los bancos argentinos vuelvan a competir en condiciones más favorables frente a las alternativas internacionales. Para muchas compañías exportadoras, financiarse localmente volvió a ser una opción atractiva.

Sin embargo, mientras la Argentina intenta construir una historia de expansión del crédito, el contexto internacional comenzó a complicarse.

Los mercados globales atravesaron una jornada negativa impulsada por varios factores simultáneos. Por un lado, la escalada militar en Medio Oriente volvió a elevar la incertidumbre internacional y empujó al petróleo al alza. A esto se sumó un creciente distanciamiento entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que agrega nuevas tensiones geopolíticas en una región extremadamente sensible para los mercados energéticos.

Pero hubo otro elemento que generó inquietud en Wall Street. OpenAI, la empresa liderada por Sam Altman y considerada la principal referencia mundial en inteligencia artificial, no habría alcanzado los objetivos de crecimiento de usuarios y ventas que esperaba el mercado.

La noticia impactó de lleno sobre el ecosistema tecnológico. Empresas vinculadas a la inteligencia artificial, proveedores de infraestructura y grandes inversores comenzaron a sufrir correcciones. Las dudas sobre la magnitud de las inversiones necesarias para sostener el boom tecnológico volvieron a instalarse.

El debate escaló todavía más cuando Ray Dalio, uno de los inversores más influyentes del planeta, afirmó que el fenómeno de la inteligencia artificial presenta características propias de una burbuja financiera.

Como consecuencia de este escenario, los inversores globales volvieron a refugiarse en activos considerados más seguros. El dólar se fortaleció frente a prácticamente todas las monedas del mundo, mientras las bolsas operaron en baja.

Argentina no quedó al margen de ese movimiento. Después de varios meses de relativa estabilidad cambiaria, los dólares financieros y oficiales retomaron una tendencia alcista. En apenas tres ruedas de junio, las principales cotizaciones acumularon subas de entre 1,8% y 2,1%, superando el rendimiento mensual que ofrecen muchos plazos fijos.

El dato no es menor. El dólar mayorista cerró en $1.454,37, mientras que el MEP terminó en torno a $1.460 y el contado con liquidación superó los $1.515. La dinámica volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la conveniencia de permanecer en instrumentos en pesos frente a una moneda estadounidense que recupera atractivo como refugio.

La consecuencia inmediata también comenzó a sentirse en las reservas. El Banco Central continúa comprando divisas, pero a un ritmo considerablemente menor al observado semanas atrás. En la última rueda apenas pudo adquirir USD 43 millones y las reservas finalizaron con una leve caída.

Mientras tanto, la economía real también aporta señales mixtas.

La industria automotriz, uno de los sectores que había mostrado cierta recuperación durante los últimos meses, exhibió datos menos alentadores. Según ADEFA, la producción de vehículos durante mayo apenas creció 0,6% respecto de abril, pero cayó 21,5% frente al mismo mes del año pasado.

La situación resulta todavía más preocupante cuando se observa el comportamiento de las exportaciones. Los envíos al exterior retrocedieron tanto en la comparación mensual como interanual, dejando al período enero-mayo como el más débil desde 2021.

La combinación de menor producción y menor exportación aparece como una señal de alerta para un Gobierno que busca consolidar un modelo económico apoyado en la inversión y las ventas externas.

En paralelo, los mercados financieros locales tampoco lograron escapar al clima internacional. Luego de un fuerte rally en las últimas semanas, el S&P Merval corrigió cerca de 2%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraron caídas generalizadas.

Aun así, los bonos soberanos mostraron una resistencia llamativa. Los títulos públicos prácticamente no se movieron y el riesgo país continuó cerca de los 500 puntos básicos, reflejando que el mercado todavía mantiene expectativas relativamente favorables sobre la capacidad de pago argentina.