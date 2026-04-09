Aguas turbulentas: comercios rosarinos navegan entre la caída de ventas y la fragilidad financiera

La actividad comercial pyme en Rosario continúa mostrando señales de debilidad. Según un relevamiento elaborado por el Observatorio Económico de Rosario y la Región junto a equipos técnicos profesionales de la Federación del Comercio e Industria de Rosario (FCIR), las ventas registraron en marzo de 2026 una caída interanual del 6,5%, consolidando una tendencia negativa que ya acumula tres meses consecutivos.

El informe señala que el deterioro no solo se observa en la comparación anual, sino también en la evolución mensual, donde se verificó una fuerte retracción intermensual, reflejando un menor dinamismo del consumo en el inicio del año.

El impacto fue generalizado dentro del entramado comercial local. El 70% de los comercios relevados informó una disminución en sus ventas, y dentro de ese grupo, más de la mitad —el 55%— sufrió caídas superiores al 8%, lo que evidencia un escenario de demanda debilitada y márgenes cada vez más ajustados para las pequeñas y medianas empresas.

Expectativas moderadas y mayor endeudamiento

Las proyecciones de los comerciantes muestran cautela frente al corto plazo. El 42% de los encuestados anticipa nuevas bajas en la actividad, mientras que un 40% considera que el nivel de ventas se mantendrá sin cambios. Solo un 18% espera una recuperación, lo que refleja un clima empresarial marcado por la incertidumbre.

En paralelo, el informe advierte un incremento en la fragilidad financiera del sector: el 49% de los comercios declaró haber aumentado su nivel de endeudamiento para sostener la operatoria diaria.

Entre los principales factores que explican la caída de la actividad, los empresarios destacan la baja demanda interna como principal condicionante, seguida por la presión impositiva, los elevados costos operativos y las dificultades para acceder a financiamiento.

El relevamiento aporta así una radiografía del presente comercial rosarino, en un contexto económico donde el consumo continúa mostrando signos de desaceleración y las pymes enfrentan mayores desafíos para sostener su rentabilidad y planificación.