La IA llega a nuestro cuerpo: El millonario negocio de los nuevos wearables

Resumen Ejecutivo El mercado global de wearables con Inteligencia Artificial generará cerca de un billón de dólares entre 2026 y 2032, según estimaciones de Counterpoint Research .

generará cerca de entre 2026 y 2032, según estimaciones de . La transición hacia la Edge AI (IA de borde) permitirá procesar datos en el mismo dispositivo, garantizando mayor velocidad de respuesta y privacidad de la información biométrica .

(IA de borde) permitirá procesar datos en el mismo dispositivo, garantizando mayor y . Los anillos inteligentes emergen como la categoría de mayor crecimiento, sumándose a los relojes y auriculares que ya lideran la adopción tecnológica en salud preventiva y productividad.

Para cualquier líder de negocios, la optimización del tiempo y la toma de decisiones basada en datos son pilares fundamentales. Hoy, esa capacidad de análisis abandona los escritorios y se instala directamente sobre nosotros. Los accesorios tecnológicos que usamos a diario están experimentando una metamorfosis radical que cambiará el consumo masivo.

Ya no hablamos de simples medidores de pasos o notificadores de mensajes atados a un teléfono. Estamos ante la consolidación de verdaderos asistentes analíticos autónomos. Un reciente informe de la consultora Counterpoint Research arroja una proyección contundente: ocho de cada diez dispositivos portátiles contarán con Inteligencia Artificial (IA) integrada para el año 2032.

Este cambio de paradigma no es menor para el entramado productivo y de servicios. La consultora estima que el mercado global de wearables moverá una cifra cercana a un billón de dólares en el período comprendido entre 2026 y 2032. De este volumen asombroso, casi el 75 % estará vinculado a equipos capaces de ejecutar algoritmos complejos localmente.

Aquí es donde entra en juego un concepto vital para el sector tecnológico: la Edge AI o IA de borde. Para entenderlo, imaginemos una planta industrial en el Gran Rosario. Si cada operario tuviera que consultar a la gerencia (la nube) antes de ajustar una máquina, la producción se estancaría de inmediato.

La Edge AI funciona exactamente como un supervisor de línea capacitado en cada estación de trabajo. Permite que el reloj, el auricular o el anillo procese la información directamente en su propio hardware. Utilizando componentes como Unidades de Procesamiento Neuronal (NPU) y microcontroladores especializados, los equipos analizan señales biométricas o comandos de voz sin depender de servidores externos.

Esta arquitectura tecnológica ofrece dos ventajas competitivas insoslayables. La primera es la velocidad operativa. Tareas críticas como la detección de caídas en un entorno de riesgo laboral o la traducción simultánea en una rueda de negocios internacional se ejecutan sin latencia. Todo ocurre en milisegundos, garantizando una fluidez vital para el usuario corporativo.

La segunda ventaja es quizás la más valorada en tiempos de vulnerabilidad digital: la estricta privacidad. Al procesar los datos de manera local, la información altamente sensible, como los niveles de estrés, la frecuencia cardíaca o la calidad del descanso, no viaja por internet. Permanece encriptada y almacenada bajo el control exclusivo de quien porta el equipo.

El salto evolutivo en este segmento ya está en marcha y los números lo respaldan. Según Counterpoint Research, la adopción de esta tecnología saltará del 30 % proyectado para 2025 a casi un 80 % al inicio de la próxima década. Solo durante este año, los envíos de wearables con IA nativa experimentaron un crecimiento interanual superior al 60 %.

Los auriculares inalámbricos, por ejemplo, dominan el mercado actual. Sus funciones trascendieron la simple reproducción de audio para ofrecer adaptación auditiva personalizada e identificación automática del interlocutor. Son, a fin de cuentas, herramientas de productividad pura para profesionales que alternan entre reuniones presenciales y virtuales de manera constante a lo largo de su jornada.

Por su parte, los relojes inteligentes profundizan su enfoque en la salud preventiva y el rendimiento físico. La medición de oxígeno en sangre, los electrocardiogramas en la muñeca y el monitoreo avanzado del sueño son ahora el estándar de la industria. Tim Cook, CEO de Apple, lo anticipó con claridad: "La mayor contribución de nuestra empresa a la humanidad será en el campo de la salud".

"La mayor contribución de nuestra empresa a la humanidad será en el campo de la salud". Tim Cook, CEO de Apple

Sin embargo, la verdadera revolución silenciosa viene de la mano de un formato menos invasivo: los anillos inteligentes. Aunque los relojes y auriculares mantienen el liderazgo en volumen de facturación, los anillos representan el segmento de expansión más acelerada. Su diseño minimalista esconde biosensores de altísima precisión y modelos computacionales sumamente compactos.

Estos pequeños anillos registran variables fisiológicas las 24 horas del día de manera casi imperceptible. No requieren que el usuario interactúe con pantallas ni desvíe su atención de sus tareas principales. Representan el pináculo de la recopilación de datos pasiva, brindando informes detallados sobre la recuperación física y la carga de estrés de un ejecutivo exigido.

Todo este avance es posible gracias a una feroz carrera por la miniaturización en la industria global de los semiconductores. Los chips son exponencialmente más pequeños y ostentan una eficiencia superlativa en su consumo energético. Esto facilita la inclusión de capacidades de procesamiento masivo en dispositivos que apenas pesan unos pocos gramos y funcionan con baterías milimétricas.

En paralelo, las desarrolladoras de software están logrando comprimir los modelos de lenguaje y análisis de Inteligencia Artificial. Sistemas que hace pocos años requerían inmensos centros de datos ahora se ejecutan de manera fluida en equipos accesibles. Esta democratización del hardware y software amplía drásticamente el horizonte comercial de estas herramientas tecnológicas en mercados emergentes.

Para el consolidado ecosistema de empresas de base tecnológica en la provincia de Santa Fe y los polos de innovación regionales, esto representa una oportunidad ineludible de negocios. El desarrollo de software adaptado a estos nuevos formatos, la integración de métricas biométricas en plataformas de salud laboral o la creación de servicios corporativos de valor agregado son nichos de altísimo potencial.

La independencia progresiva de estos equipos respecto a los teléfonos móviles marcará un punto de inflexión definitivo. Al dejar de ser meros accesorios satelitales para convertirse en plataformas computacionales independientes, los wearables abrirán la puerta a nuevos esquemas de monetización. Las empresas ya no venderán únicamente el hardware físico, sino la suscripción al análisis predictivo continuo que mejora la calidad de vida.