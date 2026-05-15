Menos consumo y locales vacíos: el duro impacto de la macroeconomía en Jumbo, Easy y Portal Rosario

Resumen Ejecutivo El Grupo Cencosud reporta una fuerte contracción en sus operaciones de Argentina durante el inicio de 2026 , consolidando al mercado nacional como su principal desafío financiero a nivel global.

reporta una fuerte contracción en sus operaciones de durante el inicio de , consolidando al mercado nacional como su principal desafío financiero a nivel global. El cambio de hábitos hacia el consumo diario de proximidad castiga las estructuras de altos costos fijos de grandes superficies tradicionales como Jumbo y la cadena de supermercados Vea , fuertemente posicionada en el interior del país.

hacia el consumo diario de proximidad castiga las estructuras de altos costos fijos de grandes superficies tradicionales como y la cadena de supermercados , fuertemente posicionada en el interior del país. Unidades de negocios icónicas, como el Portal Rosario Shopping y las tiendas de artículos de construcción Easy y Blaisten , evidencian abruptas caídas en ventas físicas y tasas de conversión frente a la paralización del gasto discrecional.

y las tiendas de artículos de construcción y , evidencian abruptas caídas en ventas físicas y tasas de conversión frente a la La matriz corporativa pausa sus planes de expansión física local para focalizar sus recursos en la digitalización operativa, la reducción de sucursales deficitarias y la generación de ingresos publicitarios a través de Cencosud Media.

La arquitectura del consumo masivo se encuentra en un complejo punto de inflexión estructural. Al observar de cerca la dinámica del retail durante este 2026, la rentabilidad corporativa enfrenta una severa erosión propiciada por la drástica reconfiguración del gasto y los presupuestos.

El Grupo Cencosud, holding internacional que opera marcas de fuerte penetración regional como Jumbo, Portal Rosario Shopping, Easy, Unicenter y la cadena de supermercados Vea, funciona como un termómetro exacto de los enormes desafíos de gestionar negocios atados a altos costos fijos en entornos sumamente restrictivos. Sus números globales consolidados revelan que, lamentablemente, la operación en Argentina se ha transformado en el principal lastre financiero de sus balances, obligando a un replanteo estratégico urgente en toda su cadena de valor.

Las métricas financieras oficiales presentadas por la compañía ante la Comisión para el Mercado Financiero exponen retrocesos transversales en prácticamente todas sus unidades de negocio. El segmento troncal de supermercados experimentó una fuerte caída del 7,7% en moneda constante durante el primer trimestre. Esta pronunciada contracción no representa un simple bache estacional, sino que evidencia una mutación profunda en el comportamiento del comprador promedio. El tradicional modelo de abastecimiento intensivo, donde los consumidores realizaban copiosas compras de stock mensual para adelantarse a la carrera inflacionaria, ha desaparecido de las planillas. En la actualidad, la estricta gestión de los flujos de liquidez prioriza el consumo diario y de necesidad inmediata por sobre la inmovilización de capital en mercadería, una tendencia ineludible que golpea directamente a la línea de flotación de las grandes superficies comerciales.

Esta atomización del gasto castiga duramente a las gigantescas infraestructuras que dominan el paisaje urbano y periférico. Las imponentes sucursales de bandera de Jumbo y la extensa red territorial de locales Vea distribuidos a lo largo del interior provincial enfrentan costos operativos extremadamente pesados. Los altísimos gastos logísticos, el creciente consumo energético y el mantenimiento constante de miles de metros cuadrados cubiertos las vuelven especialmente vulnerables frente a la agilidad del comercio barrial de cercanía y la agresividad tarifaria del canal mayorista. Cuando el cliente final percibe que la experiencia del hipermercado ya no justifica el diferencial en el precio del ticket, la migración hacia formatos económicos es masiva. En este escenario adverso, la rentabilidad corporativa solo logra defenderse mediante planes de productividad quirúrgicos que, a base de impopulares recortes operativos, lograron empujar apenas una leve mejora en el EBITDA Ajustado del sector.

La paralización de la actividad macroeconómica golpea con idéntica crudeza y con mucha mayor velocidad al segmento estratégico de Mejoramiento del Hogar. Las amplias bocas de expendio de Easy y Blaisten reportaron una alarmante y profunda caída interanual del 25,9%. La industria de la construcción civil, las reformas corporativas y la remodelación residencial operan históricamente como un indicador termométrico líder de la economía; ante la enorme incertidumbre en la previsión de ingresos, las inversiones no esenciales se congelan casi de forma automática. La lógica comercial imperante dicta que hoy únicamente se repara lo que está severamente dañado, postergando indefinidamente cualquier desembolso de capital destinado a la modernización o ampliación de espacios. Este virtual congelamiento de los proyectos afecta de manera crítica los niveles de rentabilidad de la firma, arrastrando las utilidades operativas de toda la división a un desplome preocupante que supera holgadamente la barrera del 40%.

De forma completamente paralela, la sensible administración de activos inmobiliarios agrupada bajo la órbita de Cencosud Shopping enfrenta su propia e intrincada encrucijada. Espacios icónicos del consumo y el esparcimiento local, como el Portal Rosario Shopping y el inmenso complejo Unicenter, quedaron también atrapados en la densa lógica de la austeridad y la retracción del consumo suntuario.

Aunque estos grandes centros logran todavía mantener un volumen de tráfico físico de visitantes relativamente aceptable, especialmente los fines de semana, la tasa de conversión comercial se desplomó a mínimos históricos. Los visitantes utilizan cotidianamente estos recintos premium como amplias áreas de esparcimiento seguro o de simple exhibición de productos, pero terminan ejecutando sus pagos mediante otros canales de menor cuantía o deciden postergar el gasto a la espera de agresivas promociones de la banca privada.

Toda esta dinámica genera una altísima tensión comercial con los locatarios, especialmente aquellos ligados al segmento indumentaria, quienes comienzan a impulsar el abandono de los salones de gran formato en favor de espacios más reducidos, incrementando indeseablemente la tasa de vacancia del predio y erosionando el histórico y exitoso modelo de renta.

Frente a este constante repliegue generalizado del consumo, la supervivencia empresarial exige a las directivas abandonar viejos dogmas de expansión. Mantener activas diversas operaciones deficitarias meramente por sostener un estatus de dominancia territorial dejó de ser una alternativa viable. El cierre escalonado de sucursales de la cadena Vea que no lograban alcanzar su punto de equilibrio básico demuestra fehacientemente que el pragmatismo analítico ha reemplazado sin miramientos a la antigua saturación geográfica. Desde la matriz central se ha delineado un plan rector de inversión global para 2026 en el cual las plazas locales no contemplan de ningún modo el desarrollo de nuevos metros cuadrados comerciales. La directiva estratégica bajada a las gerencias es sumamente clara: la prioridad absoluta para defender la generación del flujo de caja pasa de forma exclusiva por la optimización de la eficiencia logística y la más rápida digitalización posible de todos los procesos de venta.

Con el canal online propio mostrando importantes y sostenidas alzas, lograr capturar la transacción electrónica se consolida rápidamente como el único vector de crecimiento genuino en el mediano plazo. Simultáneamente, la monetización inteligente de los datos acumulados surge como una vía de ingresos alternativa y sumamente rentable. La firme consolidación de Cencosud Media representa a la perfección esta nueva fase operativa, donde el holding capitaliza su masivo volumen de información de tickets para comercializar pauta publicitaria hipersegmentada a sus proveedores, transformando las aplicaciones y sitios web en generadores directos de margen comercial neto.

Resumiendo la esencia de esta durísima etapa de reconversión de los formatos físicos tradicionales, el CEO global de la compañía, Rodrigo Larraín, dictaminó que se encuentran administrando los enormes retos actuales con extrema disciplina de caja, "mientras construimos las capacidades que definirán el futuro", evidenciando de forma tajante que sostener el liderazgo de mercado en la actualidad impone un equilibrio sumamente tenso y frágil entre el duro ajuste del presente y la urgente innovación tecnológica.