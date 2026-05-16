La semana del campo: del auge del maíz a la presión global sobre los precios

La semana agropecuaria argentina dejó una combinación de señales productivas positivas y advertencias económicas que empiezan a condicionar las decisiones de siembra y comercialización. Mientras el maíz consolida su avance como cultivo estratégico en la zona núcleo, el trigo enfrenta crecientes dificultades por el aumento del costo de los fertilizantes. En paralelo, la carne vacuna muestra una fuerte dualidad entre un mercado interno debilitado y exportaciones en expansión, al tiempo que el nuevo informe del USDA anticipa una campaña global con mayor oferta de soja y maíz, lo que podría agregar presión bajista sobre los precios internacionales.

Escenario agrícola

Uno de los datos más relevantes de la semana fue la consolidación del maíz como protagonista del esquema agrícola argentino. En la región núcleo, el cereal continúa ganando superficie frente a la soja gracias a mejores márgenes relativos, mayor estabilidad productiva y una recuperación de rindes tras campañas afectadas por la sequía. La tendencia refleja un cambio estructural en la matriz agrícola nacional y fortalece el perfil exportador del país.

El mercado también siguió de cerca las proyecciones internacionales publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El organismo estimó una producción mundial récord de soja y una fuerte expansión de la oferta global de maíz para la campaña 2025/26. Brasil volvería a liderar el crecimiento productivo y Argentina recuperaría volumen respecto de años anteriores. Sin embargo, la abundancia de oferta podría traducirse en mayores presiones sobre las cotizaciones internacionales durante los próximos meses.

En el caso del trigo, la preocupación central pasó por el incremento del costo de los fertilizantes, que empieza a afectar la rentabilidad esperada de la campaña fina. El encarecimiento de los insumos genera incertidumbre entre productores y técnicos, especialmente en regiones donde los márgenes ya venían ajustados por costos logísticos y financieros elevados. El mercado observa con cautela cómo esta variable puede impactar en el área sembrada y en las decisiones de inversión tecnológica para la próxima campaña.

Ganadería: realidades diferentes

La ganadería bovina, en tanto, mostró dos realidades muy diferentes. Por un lado, el consumo interno continúa debilitado por la pérdida de poder adquisitivo y menores volúmenes comercializados. Por el otro, las exportaciones mantienen dinamismo gracias a la demanda internacional y a mejores oportunidades comerciales derivadas de cambios arancelarios y acuerdos externos. Esta dualidad sostiene el ingreso de divisas, aunque profundiza la dependencia del negocio exportador.

Retenciones, en la agenda

En el plano económico y político, el debate sobre las retenciones volvió a instalarse en la agenda agroindustrial. Distintos informes y proyectos legislativos reactivaron la discusión sobre un eventual esquema de reducción gradual de derechos de exportación, bajo el argumento de que una menor presión fiscal podría ampliar la producción, las exportaciones y la inversión en el sector.

Conclusiones

En síntesis, la semana dejó un escenario donde el agro argentino continúa mostrando capacidad de recuperación productiva y adaptación tecnológica, aunque condicionado por costos crecientes y un contexto internacional cada vez más competitivo. El maíz emerge como el gran ganador del nuevo ciclo agrícola, mientras trigo y ganadería enfrentan desafíos que podrían redefinir estrategias de producción y comercialización en los próximos meses.