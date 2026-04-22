RIGI en el agro: Energética Argentina invertirá u$s 2.400 millones en una megaplanta de urea

Resumen Ejecutivo El Grupo Pampa Energía solicitó formalmente ingresar al RIGI para construir una megaplanta de urea en Bahía Blanca.

solicitó formalmente ingresar al para construir una megaplanta de en Bahía Blanca. La iniciativa contempla una inversión de u$s 2.400 millones para producir 2,1 millones de toneladas anuales de fertilizante .

para producir 2,1 millones de toneladas anuales de . El proyecto, denominado Fertil Pampa , aprovechará el gas natural de Vaca Muerta , generando una integración vertical clave para el sector agroindustrial.

, aprovechará el gas natural de , generando una integración vertical clave para el sector agroindustrial. Se estima una sustitución de importaciones agrícolas cercana a los u$s 1.000 millones anuales , aliviando la presión cambiaria sobre la economía nacional.

, aliviando la presión cambiaria sobre la economía nacional. El BID Invest evalúa aportar u$s 1.500 millones en financiamiento, avalando el proyecto con la máxima calificación de rigor ambiental (Categoría A).

La ecuación de rentabilidad en la zona núcleo siempre encuentra su talón de Aquiles en el costo de los insumos y la disponibilidad material de los mismos al momento de iniciar los barbechos y perfilar la siembra. Durante las últimas campañas, la extrema volatilidad de los precios internacionales y las trabas en la logística exterior convirtieron a la planificación de la fertilización nitrogenada en un ejercicio de alto riesgo para el tejido agropecuario argentino. Sin embargo, el tablero de los agronegocios está a punto de experimentar un rediseño estructural de largo plazo. El Grupo Pampa Energía ha dado un paso estratégico al solicitar formalmente el ingreso de su proyecto Fertil Pampa al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una inyección de capital monumental orientada a blindar el abastecimiento de urea y redefinir la dinámica comercial del sector.

Con una inversión proyectada que asciende a los u$s 2.400 millones, el holding energético comandado por Marcelo Mindlin busca erigir una planta industrial desde cero en el consolidado polo petroquímico de Bahía Blanca. Las dimensiones de este desarrollo son formidables y apuntan directamente a nutrir la base de la pirámide productiva: el complejo ostentará una capacidad instalada de 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada. Para dimensionar el impacto de estos volúmenes tranqueras adentro, es indispensable recordar que la Argentina importa históricamente casi la mitad de sus requerimientos de nitrógeno. Esta dependencia expone permanentemente los márgenes brutos a los vaivenes geopolíticos de zonas calientes y a los recurrentes cuellos de botella que encarecen el flete marítimo internacional.

La viabilidad técnica de esta megaobra descansa sobre un principio que la agronomía de precisión aplica a diario en el campo: la eficiencia en la tasa de conversión. Así como el éxito de un lote de maíz de alta productividad depende de transformar milímetros de agua y kilos de nutrientes en rendimiento objetivo, el núcleo del negocio de los fertilizantes radica esencialmente en transformar moléculas de gas natural en urea. Pampa Energía, hoy consolidada con una fuerte posición extractiva en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, ejecutará con este proyecto una integración vertical de manual. El gas, que resulta ser el insumo crítico y el principal determinante del costo operativo de la urea, fluirá directamente hacia las unidades de amoníaco en la costa bonaerense, conformando una ventaja competitiva estructural que debería traducirse en mayor fluidez y previsibilidad para el mercado disponible local.

Este avance corporativo cobra aún más trascendencia tras el reciente reacomodamiento de la plaza comercial agroindustrial, fuertemente sacudida por los movimientos de activos de firmas multinacionales y las negociaciones en torno a la histórica planta de urea nacional, donde terminaron fortaleciendo su posición jugadores de gran capilaridad territorial como Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Al optar por construir nueva capacidad instalada bajo el paraguas de la estabilidad fiscal y aduanera que otorga el RIGI, Pampa Energía ingresa a la competencia directa por el abastecimiento del paquete tecnológico agrícola. A la par, esta convergencia de gigantes de la inversión solidifica a Bahía Blanca como el nodo exportador y logístico de agroinsumos más dinámico del Cono Sur.

Desde la óptica macroeconómica, las proyecciones que arroja el desarrollo actúan como un paliativo directo para la restricción externa que crónicamente asfixia a la operatoria productiva. La sustitución de importaciones estimada ronda los u$s 1.000 millones anuales. Menos divisas destinadas a importar barcos con fertilizantes significa una menor presión sobre las reservas del Banco Central, una variable que indirectamente contribuye a estabilizar la brecha cambiaria, facilitando la importación de otros componentes de la cadena.

"Contar con una producción local a gran escala y de clase mundial mitiga drásticamente el riesgo de desabastecimiento en ventanas críticas de aplicación y cambia por completo la matriz de riesgo del productor al momento de armar su plan de rotaciones", resume un experimentado analista de mercados de la Bolsa de Comercio rosarina sobre el valor estratégico de la iniciativa.

El andamiaje financiero de la operación revela la magnitud internacional de la apuesta industrial. El BID Invest ya se encuentra evaluando un robusto paquete de estructuración crediticia por u$s 1.500 millones para apalancar el desarrollo del complejo. Este fuerte respaldo de los organismos multilaterales exige el cumplimiento estricto de rigurosos estándares ambientales de Categoría A, la máxima calificación global en la materia. Este nivel de auditoría garantiza que la futura inyección de nitrógeno en el mercado doméstico estará completamente alineada con las nuevas exigencias de trazabilidad global, asegurando que el agregado de valor de los granos argentinos comience con una huella de carbono certificada desde la génesis misma del fertilizante en la planta petroquímica.