Un "tanque" del agro invertirá u$s 400 millones en Argentina: los detalles del plan

La agroindustrial global Louis Dreyfus Company (LDC) anunció una inversión de aproximadamente US$ 400 millones para desarrollar una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. El proyecto, que fue comunicado oficialmente por la compañía al ministro de Economía, Luis Caputo, se perfila como una de las inversiones más relevantes del sector agroindustrial argentino de los últimos años.

Según surge de una carta enviada por el CEO de LDC al titular del Palacio de Hacienda, la futura instalación estará entre las mayores plantas de molienda de semillas de girasol a nivel mundial y permitirá ampliar significativamente la capacidad de procesamiento de oleaginosas en el país.

La decisión fue comunicada luego de una reunión mantenida entre directivos de la empresa y funcionarios argentinos durante el Foro Empresarial Estados Unidos–Argentina realizado en Nueva York. En la nota, la compañía destacó tanto el potencial de largo plazo de la Argentina como los avances macroeconómicos registrados en los últimos meses como factores determinantes para avanzar con el proyecto.

La nueva planta estará ubicada en Bahía Blanca, uno de los principales polos exportadores del país, y tendrá como objetivo incrementar la industrialización local de granos, fortalecer la competitividad de las cadenas agroindustriales y generar mayores exportaciones con valor agregado.

Desde LDC señalaron además que la inversión contribuirá al desarrollo económico regional mediante la creación de empleo y la modernización de infraestructura vinculada al sector agroindustrial. La empresa remarcó que Argentina continúa siendo un mercado estratégico para sus operaciones globales en granos, oleaginosas y derivados.

El anuncio fue celebrado públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la magnitud del desembolso y su impacto potencial sobre la capacidad industrial y exportadora del país. A través de sus redes sociales, el funcionario sostuvo que se trata de una de las inversiones privadas más importantes anunciadas recientemente para el complejo agroindustrial argentino.

Louis Dreyfus Company mantiene una fuerte presencia en Argentina desde hace décadas, con operaciones en originación, procesamiento y exportación de granos y oleaginosas, además de activos logísticos e industriales en distintos puntos del país. En los últimos años la compañía también concretó nuevas inversiones en infraestructura portuaria, centros logísticos y capacidad de procesamiento para fortalecer su red de abastecimiento y exportación.

La confirmación de este proyecto refuerza el posicionamiento de Bahía Blanca como uno de los principales hubs agroindustriales y exportadores de Sudamérica, al sumar una inversión que apunta a incrementar la industrialización de la producción agrícola argentina y consolidar la participación del país en los mercados internacionales de aceites y subproductos oleaginosos.