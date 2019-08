En octubre próximo la causa Paula Perassi llega a segunda instancia judicial, luego de que los 9 acusados por su crimen y desaparición fueran liberados. Se trata de la instancia de apelación por la cual la Cámara Penal revisará la actuación del tribunal de primera instancia a pedido de la querella y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El abogado querellante, Adrián Ruiz, confirmó a Rosario3 que entre el 8 y el 10 de octubre próximo, los jueces Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández deberán rever la condena del tribunal compuesto por Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos, que en mayo paso ordenó la absolución y liberación de los 9 imputados por la muerte y desaparición de Paula Perassi. De esta manera, Gabriel Strumia, Roxana Michl, Mirta Rusñisky, Antonio Díaz y los policías Daniel Puyol, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez volverán a estar sentados en el banquillo de acusados.

“Vamos a intentar lograr lo que la familia viene buscando desde el 18 de septiembre de 2011, día en que desapareció Paula, que es encontrarla y que sean condenados los responsables. Queremos una respuesta, más allá de que para la construcción social no cabe ninguna duda de quiénes son los responsables, falta a resolución jurídica”, sostuvo el letrado.

Ruiz explicó que durante los días de la nueva instancia judicial que se abre, se insistirá en la prueba presentada. “No ha sido valorada”, consideró al tiempo que remarcó que la Justicia “no entendió que hay una persona desaparecida, una estructura desaparecedora que omitió al principal testigo que fue Juan Nóbile del Equipo Argentino de Antropología Forense, no pudo interpretar que esta causa no es una causa normal porque acá, las fuerzas de seguridad, el poder político y económico no dejaron un testigo que diga que vio todo”.

Finalmente, manifestó que “existen indicios unívocos de que Paula fue desaparecida forzadamente y que ellos son los autores”.

Los fiscales Donato Trotta y María Eugenia Iribarren apelaron la absolución de las nueve personas que llegaron a juicio oral por la desaparición y muerte de Paula Perassi.

En el proceso oral y público, la Fiscalía había solicitado cadena perpetua para los acusados Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Ruñisky, acusada de practicar la interrupción del embarazo y Antonio Díaz, empleado de Strumia por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real.

En tanto, exigió la pena de 6 años de prisión y 10 de inhabilitación como funcionario público para el ex jefe de Cuerpos de San Lorenzo, Daniel Puyol por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario en concurso real, en calidad de autor y 10 años de cárcel e inhabilitación para funciones públicas para los agentes policiales Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez.

El tribunal absolvió a la totalidad de los imputados basado en “la debilidad de la carga probatoria en todos los casos”. La presidenta Strólogo leyó un mensaje en la audiencia en el se refirieron a la parte acusatoria, encabezada por el fiscal Donato Trotta y los abogados querellantes, al decir que “tiene la carga de demostrar con pruebas todo lo que dice ante un tribunal” y añadieron que “se tomaron más de 7 años para saber qué pasó con Paula Perassi y traer a los responsables a juicio”.

Sin embargo, observaron que los acusadores “no lograron probar que las personas acusadas son culpables de los delitos que se les achaca”. “Todos escuchamos la versión de los acusadores de lo que supuestamente había ocurrido con Paula que surgió de investigaciones estatales sino una serie de datos, comentarios, recolectados desde el dolor por su ausencia, armados por el imaginario popular que se fue armando con el tiempo y el clamor social”, consideraron.

Tras la lectura del fallo, Alberto Perassi permaneció algunas horas en las afueras del tribunal, paradójicamente, sosteniendo la desilusión y la impotencia de quienes lo abrazaban. “¿Dónde está la Justicia que se nos tiene que dar por Paula?”, dijo rodeado de micrófonos. “¿Qué derechos tengo yo ante la Justicia?”, cuestionó.