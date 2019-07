En Santa Fe no se podrá presentar la licencia de conducir en formato digital ante un control de fiscalización. Lo informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial este jueves tras la disposición nacional que se dio a conocer este miércoles, en la que se anunció el lanzamiento de la versión digital de la tarjeta verde y azul.

Sebastián Kelman, director de Formación y Divulgación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dijo al periodista Daniel Amoroso (Cada Día, El Tres) que "no es válido en Santa Fe presentar la licencia de manera digital". "Con el plástico habilitado y vigente se puede seguir circulando. También se debe tener la última patente paga porque es exigible, es un deber llevar (el papel)", agregó.

"La última disposición del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor dice que tanto la cédula identificatoria tanto del vehículo particular como de la moto son válidas en formato digital tanto para la tarjeta verde como la azul. Nosotros no tenemos competencia, es una disposición nacional. No tenemos que adherir. Mediante el trámite a través de la app que puso en función la Nación, en Santa Fe instruimos a la Policía de Seguridad Vial para que si se presenta esta cédula física o digital sean válidas para circular", amplió.

De esta forma, para circular en la provincia se podrá presentar de forma digital la póliza de seguro, tarjeta verde, tarjeta azul. No obstante, el último pago de la patente y la licencia de conducir deberán ser exhibidas físicamente.