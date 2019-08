En medio de un divorcio muy conflictivo, Mariana Nannis le dio una entravista a Susana Giménez donde contó la violencia y drogadicción de Claudio Caniggia; y reveló un durísimo episodio: dijo que el ex futbolista le hizo perder un embarazo.

"Varias veces Claudio Caniggia fue violento conmigo y hasta me hizo perder un embarazo. Estaba de dos meses y medio, mi hijo hoy tendría 12 años y tengo testigos", dijo Nannis en el sillón de Susana.

"Me golpeó contra una pared. Llegó drogado y le impedí la entrada a la casa. Le pregunté si tenía cosas en los bolsillos, si era así, no lo dejaba entrar. Cuando revisé me empujó contra los autos", agregó.

Y explicó que no lo denunció porque Caniggia le dijo que “si lo denunciaba tenía amigos que lo podían sacar y que no iba a durar nada". También confesó que el exfutoblista estuvo internado dos veces. "Lo internamos dos veces pero se escapó".

También habló de otras violencias que sufrió de parte del padre de sus tres hijos: "No siempre es agresión física: también es agresión verbal, con insultos. Un desastre. De repente me decía: «Mirá lo que parecés… Parecés una vieja anciana»”.

“Yo no parezco una vieja anciana. Soy una buena mujer que protege a su familia, no se droga, respeta y no pone cuernos. Algo que no se encuentra ahora. Soy una gran mujer y, si él dice que no lo soy, bueno, lo lamento, perdí 30 años de mi vida cuidando a un hombre", aseveró y remarcó: "Lo que me sirvió es criar bien a mis hijos y tratar de rescatarlo de todo su entorno. No puedo ir en contra de los camellos que se ponen a su alrededor y contra todas las prostitutas que se le ponen alrededor. Soy una persona, una mujer".