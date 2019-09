La Justicia deberá determinar si un hombre indigente que se llevó tres paquetes de pañales y cuatro latas de leche maternizada de una farmacia cometió un robo por el que deberá cumplir una condena en la cárcel. Su abogado defensor planteó una paradoja al exigir su liberación: el acusado es un limpiavidrios que vive en una de las villas de la ciudad, tiene 3 hijos a cargo y no puede solventar la economía familiar. Además, según remarcó no sustrajo los productos sino que los tomó porque conoce al dueño del negocio. “No es un robo sino un caso de absoluta necesidad”, advirtió.

César Ceragioli es el abogado de un hombre de 29 años que hace 22 días que está preso tras llevarse tres paquetes de pañales y cuatro latas de leche maternizada de una farmacia ubicada en Córdoba y Avellaneda. Según trascendió, el hombre se acercó a la caja y dijo que mantenía con el titular del negocio un acuerdo por lo cual podía tomar estos productos y no pagarlos. Las empleadas del local no le creyeron y llamaron a la Policía. El joven quedó detenido y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo acusó de robo calificado por uso de arma blanca y pidió su detención preventiva por el plazo legal que se extiende hasta dos años. En contacto con Radiópolis, el letrado advirtió: “Podríamos hablar de hurto porque no hubo violencia ni estaba armado. Ni siquiera eso porque él solicitó la mercadería, conoce al dueño que a veces le ha dado la camioneta. Él trabaja a cien metros de la farmacia. Entonces, ¿fue un robo?”, cuestionó.

“Entiendo que gran parte de la sociedad se indigna y yo sé que no está bien robar, ni hurtar ni tomar prestado pero tenemos que entender que estamos transitando una etapa con pobreza e indigencia, que el Estado se olvida de estas personas pero después le pide que cumpla las normas”, señaló y agregó: “No hubo un robo sino que una persona en estado de absoluta necesidad que tiene hijos no puede comprarle la leche, le sucede hasta la gente con sueldo en blanco. No fue a robar drogas, sino que se llevó leche y se la dio a su mujer en la puerta de la farmacia”.

El abogado indicó que hoy buscará la liberación de su defendido. Mientras tanto, “las expectativas es que sea enmarcado como un hecho atípico” y de esta forma evitar el encierro. “La cárcel no cumple con la función de reinserción de ningún detenido, las condiciones son terroríficas. Lo único que va a pasar es que mi cliente va a dejar de ver a sus tres hijos y eso los va a perjudicar”, analizó.

“Este tipo de accionar no es el correcto pero trato de entender a los que no tienen las herramientas que los que conformamos la burguesía”, concluyó.

De qué se lo imputó

Desde Fiscalía explicaron que el joven de 29 años fue llevado audiencia imputativa tres días después del hecho ocurrido en Avellaneda y Santa Fe. El fiscal Guillermo Apanowicz lo acusó por tres hechos, entre ellos, el de la farmacia. Fue imputado por los delitos de daños en calidad de autor, daños simple en calidad de autor y robo calificado por uso de arma blanca en calidad de autor.

Según el fiscal, el 4 de febrero, Córdoba y pasaje Petion, pinchó el neumático de una camioneta que estaba estacionada; el 9 de marzo pasado en Intendente Morcillo al 2500, en la puerta 3 del Coloso Marcelo Bielsa, dañó vehículos estacionados y amenazó al personal policial; y el último fue el robo en la farmacia, que para Apanowicz se trató de un robo calificado, ya que utilizó un arma blanca para amenazar al personal del negocio.