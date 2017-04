Jabalíes furiosos mataron a varios miembros de Isis en Irak

El jeque consideró que los jabaliés “se vengaron” de los integrantes del grupo terrorista que días antes perpetraon una matanza en Hauiya a unos 200 kilómetros de Mosul y se cree que unas 25 personas fueron asesinadas. “Esta no será la última masacre de civiles”, se lamentó Anuar al Asi.

El jeque Anuar al Asi, jefe de la tribu ubaid y de las fuerzas locales anti Isis dijo que “al parecer las fuerzas de choque del Estado Islámico se habían escondido en la zona de juncos para realizar la emboscada molestado a los cerdos salvajes que habitan en el lugar, que reaccionaron de manera violenta matando a varios integrantes y dejando a otros tantos heridos”, según informó el diario The Times.

