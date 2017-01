Pergamino: alerta máxima por posible desborde del arroyo

Si bien el nivel del arroyo se estabilizó, “la alerta continúa vigente porque el crecimiento no depende únicamente de la lluvia, si no que también de como viene drenando el agua río arriba”, dijo el funcionario y agregó: “estamos necesitando obras desde hace 20 años. Hay que construir una represa en la zona para regular el caudal de agua. Aunue ayer nos prometieron desde la provincia de Buenos Aires que vamos a recibir los fondos para poder realizar la obra”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo