“A Mefro Wheels la vamos a hacer funcionar de nuevo”

Más allá del entusiasmo de la familia Ciccarelli, Ricardo advirtió que las charlas con los representantes de la UOM no son sencillas: “Ahora se está negociando, la UOM está explicando su postura porque hay mucha gente que quedó en la calle, los anteriores dueños cerraron las puertas y se fueron”, indicó.

Ciccarelli estuvo reunido con el secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen, y el diputado nacional por Santa Fe, José Núñez, por esta cuestión. Y también destacó el apoyo del gobierno provincial: “Estamos siendo apoyados por Nación y provincia para hacernos cargos de esta empresa, estamos contentos porque no hay diferencias partidarias en este sentido”, comentó.

“Nosotros somos gente de laburo y estamos seguros de que esta fábrica tiene que funcionar, ¿cómo no va a funcionar?”, se preguntó con asombro.

