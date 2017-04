“A Valentín lo enterraron en un lugar y luego lo llevaron a otro lado"

Valentín Ezequiel Reales, un adolescente de 15 años de la localidad de Pérez, desapareció de su casa el pasado noviembre. A 5 meses del hecho, el abogado de su mamá, Jorge Barbagallo, fortaleció la hipótesis de investigación que sostiene que el joven fue asesinado por peleas barriales, enterrado luego y que su cuerpo fue removido. Aseguró que hay unas 4 o 5 personas sospechosas del crimen pero que han hecho un pacto de silencio que cuesta romper.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Barbagallo recordó que el 30 de noviembre pasado se realizó un rastrillaje en una amplia zona de Pérez, cercana al camping del Sindicato de Camioneros. “Se encontró tierra removida, se excavó un pozo y se encontró una zapatilla y una media que fueron reconocidas por la mamá de Valentín. Ese dato fue confirmado por una tía que dijo que el día que desapareció llevaba esas zapatillas”, sostuvo y agregó: “El dato escaboroso es que del pozo emanaba un olor nauseabundo, se hizo una muestra de la tierra y el Instituto Médico Legal confirmó que había sangre humana. Ahora se le hicieron muestras de sangre a la mamá de Valentín para cotejar que estuvo enterrado ahí”.

Para el letrado, es fuerte la hipótesis que indica que “Valentín estuvo enterrado ahí y lo desenterraron y lo enterraron en otro lugar”. Según indicó, la fiscalía tomó múltiples medidas, sin embargo “no se ha podido quebrar el pacto de silencio de quienes cometieron el ilícito”. En ese sentido, remarcó que como querellantes tienen fuertes sospechas sobre 4 o 5 personas como autores del hecho que son “peligrosos” por lo que la gente que han entrevistado no brindan información.

“Valentín era un chico que no salía del barrio”, advirtió y consideró que es probable que lo hayan asesinado personas del lugar por “viejas rensillas de barrio”. Es por eso que descartó la posibilidad que haya sido ultimado en el marco de la interna de la barra brava de Newell´s Old Boys explicó que hubo cierta confusión que abonó esta posibilidad: “En marzo de 2016 se desmanteló la banda de los Cuatreros de Cabin 9 y a los pocos meses en el estadio asesinaron al llamado Cuatrerito, de ahí la confusión de ese homicidio con la banda pero no tiene nada que ver, esto fue por un conflicto de barrio que terminó en homicidio pero no hay otro motivo”, precisó.

Finalmente, Barbagallo confirmó que fuerzas federales se integrarán a la búsqueda y que les fue autorizado el uso de un scanner para la búsqueda del cuerpo. Sin embargo, volvió a insistir que la vastedad del territorio es tal que se dificultará su uso.