A cambiar el calendario: el próximo Mundial se jugará entre noviembre y diciembre

El próximo Mundial de fútbol se jugará en Qatar en 2022. Pero no será en el clásico invierno en estas latitudes: esta vez, se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre por cuestiones climáticas. "Las Ligas están informadas y tendrán que adaptar sus calendarios en consecuencia", dijo el presidente de FIFA, Gianni Infantino.



"Al final, es la decisión correcta. No se puede jugar en junio y julio y en noviembre y diciembre los jugadores estarán bien preparados, porque casi es el principio de la temporada", dijo el mandamás del fútbol mundial en una rueda de prensa celebrada en el estadio Luzhniki de Moscú.



Infantino informó de que lo que todavía no está confirmado es cuántas selecciones participarán. La Confederación Sudamericana propuso que para esta edición se ampliasen a 48 equipos, como será en 2026, pero el Consejo de la FIFA decidió trasladar esa petición a los organizadores cataríes.



"En los próximos meses nos reuniremos con ellos y se adoptará una decisión. Por el momento, se juega con 32 selecciones y la distribución de los cupos queda como está", dijo Infantino.



El presidente de la FIFA justificó la decisión de ampliar la competición, lo que se llevará a efecto, seguro, en el Mundial que organizarán de forma conjunta México, Canadá y Estados Unidos en 2026.



"La decisión fue unánime. No hay más que ver las selecciones que se han quedado fuera de este Mundial. Holanda, Italia, Chile, que es la campeona de Sudamérica, o Camerún, la campeona africana. Croacia, que jugará la final, tuvo que ir a la repesca. Más participación es más calidad y México, Estados Unidos y Canadá van a organizar una buena Copa", afirmó.



Infantino también aseguró que la elección de la candidatura norteamericana para 2026 no daña las intenciones de Argentina, Uruguay y Paraguay de organizar el Mundial de 2030, pese a estar en el mismo continente.



"No lo daña, porque son confederaciones distintas, CONCACAF y Conmebol. No tendrá un impacto negativo, pero habrá muchos candidatos y esperamos que todo se haga en un proceso correcto, como se hizo aquí", el 13 de junio, cuando el Congreso de la FIFA eligió a la candidatura norteamericana frente a la marroquí.