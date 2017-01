A partir de febrero aumenta la tarifa del agua en Santa Fe

g) No es posible soslayar las recomendaciones y manifestaciones oídas en audiencias públicas en cuanto a la consideración de la situación socioeconómica de los usuarios, también como condición de validez de los actos estatales

c) Se ha constatado un desequilibrio puntual en la relación tarifas/aportes, que en 2016 alcanzó hasta un 38 % de la cobertura de costos a cargo del Tesoro provincial

b) No se han determinado situaciones concretas y medibles que correspondan a ineficiencias empresarias

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo