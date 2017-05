A un adolescente le pegaron al menos 5 tiros en zona sur

En el lugar, los policías se encontraron con un grupo de vecinos que les informaron que un chico de 17 años, llamado Cristian F había sido acribillado y que los autores del ataque circulaban en un Citroen C3 y una moto negra. También confirmaron que el chico había sido trasladado al hospital Roque Sáenz Peña en un auto particular.

