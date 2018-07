ARA San Juan: almirante de la Armada acusó al ex jefe de falso testimonio

Un almirante de la Armada denunció al ex jefe de esa fuerza de omitir información, ocultar pruebas y dar datos falsos sobre la desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo.

El ex titular del base naval de Puerto Belgrano, contralmirante en actividad Luis Lopez Mazzeo, denunció por falso testimonio al ex jefe de la Armada, almirante (RE) Marcelo Srur, por su declaración testimonial ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien investiga las causas por las que naufragó el 15 de noviembre pasado el buque.

López Mazzeo acusó de mentiroso a su ex jefe quien le había atribuido responsabilidades en la falta de control del mantenimiento y las piezas del submarino. Se trata, según publicó Clarín, de un hecho inédito para la estructura jerárquica militar.

El ex jefe de Puerto Belgrano, quien todavía sigue en actividad, querelló a Srur porque avanza la causa penal en Caleta Olivia, donde se investiga a una válvula como una posible causa del accidente, entre otras hipótesis.

Srur, quien fue echado en diciembre pasado por Aguad, intentó deslindar la responsabilidad en sus subalternos por la "falta de información" sobre las condiciones en que se encontraba el submarino "ARA San Juan" al momento de su desaparición.

Reiteró que si hubiera sabido el estado en que se encontraba la nave “no habría permitido que zarpara”. "Me faltó información. No me la dieron. Es muy importante recalcar que el comandante de alistamiento es el encargado de ver qué barcos pueden zarpar y qué barcos no", declaró Srur.

Srur había acusado, en el sumario, a López Mazzeo y a Villamide de “arriesgar la tropa” y “negligencia en el servicio” al permitir la salida del San Juan. El sumario provocó una cadena de pedidos de pase a retiro en solidaridad con López Mazzeo y Villamide que terminó con siete renuncias.

Según esta nueva querella Srur buscó entregar “culpables” a la opinión pública para de este modo "eludir las responsabilidades inherentes al cargo que ostentaba", al frente de esa Fuerza.

En su presentación contra Srur, López Mazzeo, según siempre las fuentes judiciales, le reprocha a su ex jefe “la invocación de hechos y circunstancias inexistentes, con el objeto de afirmar que el submarino no estaba en condiciones de zarpar, responsabilizando dolosa y falsamente a sus subordinados”.

La denuncia acusa al ex jefe de "ocultar prueba documentada sobre las reparaciones efectuadas al submarino", "brindar datos falsos y opiniones contrarias a las prácticas de la Armada Argentina", "tergiversar prueba relevante para el descubrimiento de la verdad" y "atribuir culpa grave a un subordinado y a subalternos", entre otras actitudes.