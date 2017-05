“Abominable" y “garantismo para genocidas”: amplio repudio al fallo de la Corte

“Todos estos días se llenaron la boca diciendo que todos debían cumplir su condena, contra el "garantismo". ¿Y esto cómo lo explican? ¿Garantismo para genocidas? Para los genocidas, la impunidad. No nos confundamos, no se trata de exrepresores: benefician a un grupo de criminales que siguen cometiendo sus delitos, ya que mantienen apropiados a más de 400 jóvenes”, agregó.

“Hay una tendencia a dar solución a este tipo de delitos. Igual que ocurre con la reconciliación con los militares que promueve la Iglesia. Es difícil que ocurra porque primero tienen que decir los militares adonde están los desaparecidos ¿Como se van a reconciliar los padres de las víctimas con los que hicieron desparecer a sus hijos o nietos que aún no se sabe donde están?”, estableció Pérez Esquivel.

Luego, indicó que “no es una cosa de la Argentina, son delitos de lesa humanidad, no tienen prescripción, no son aministiables” y recalcó que “están basureando la memoria de nuestros hijos”.

"Esto es una estafa, no sirve para nosotros. Es una estafa a la moral de la sociedad. En esta administración no sólo nos están destruyendo en la economía, sino también en la moral y la física", agregó Carlotto, según citó el sitio de La Nación. “Vamos a ver cómo destrabamos esto, cómo lo revertimos a nivel internacional”, adelantó.

"Estoy mal. No acabo de reponerme de lo que dijo la Iglesia cuando ahora me entero de este dos por uno aprobado por la Corte que es abominable", dijo este miércoles la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

