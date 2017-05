La Corte permitió aplicar el "2x1" en una condena de lesa humanidad

El juez Rosatti expuso el "dilema moral" que plantea en quien juzga la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, pero concluyó que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Rosatti planteó que si el legislador no previó "un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad", no puede hacerlo ahora un juez porque violaría el principio constitucional de división de poderes.

"La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho", afirmaron los jueces Highton y Rosenkrantz.

Los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz votaron por la decisión afirmativa. En tanto, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda lo hicieron en disidencia al señalar que la reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).

