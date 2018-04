Aborto: con mayoría de abogados se realizó la sexta jornada de exposiciones

Este jueves se desarrolló la sexta audiencia en el Congreso de la Nación, con exposiciones a favor y en contra del proyecto de despenalización del aborto. La jornada tuvo mayoría de abogados entre sus expositores, entre ellos, la especialista en Derecho de Familia Mabel Gabarra, de Rosario, integrante de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, quien se enfocó en “Estado laico, democracia y aborto legal”.

“La reivindicación de la campaña es la vigencia de un Estado laico real en Argentina, porque consideramos que la laicicidad es condición necesaria de la democracia y garantía de la libertad de conciencia e igualdad entre las personas”, sostuvo la abogada, y remarcó que “uno de los valores fundamentales de la democracia es la igualdad de todas las personas, y por consiguiente, la no discriminación por razones de sexo, raza, edad, género, condición social o culto”.

En ese marco, señaló que “gobernantes y legisladores no pueden hacer prevalecer principios teológicos en sus prácticas, ya que deben garantizar el ejercicio de la libertad de conciencia y el derecho de todos y todas a tomar decisiones libres y responsables”.

“Las exigencias de la democracia no pueden ser satisfechas cuando una religión tiene injerencia en los ámbitos de decisión estatales. Religión y democracia –subrayó– caminan por senderos distintos”.

Al igual que el jueves pasado, hubo tuitazo, acompañando la postura a favor de la despenalización. Al igual que el martes pasado, las posturas a favor y en contra se expusieron intercaladas.

"El aborto no es sólo un problema de Salud. Es un tema de justicia social. De tutelaje de las mujeres. De creer que no pueden tomar decisiones por sí mismas" Daniel Teppaz #AbortoDeudadelaDemocracia pic.twitter.com/KnPZGF6j1i — #YoVotoAbortoLegal (@CampAbortoLegal) 26 de abril de 2018

Turno mañana

Expositores a favor

Carlos Rozanski (abogado, ex Juez de Cámara Federal de la Nación): "Es una legislación misógina, retrógrada, reaccionaria y sobre todo injusta". Lucía Portos (diputada de la provincia de Buenos Aires y consejera de la Magistratura): "Si el aborto es una realidad, ¿qué estamos discutiendo?. Silvia Alonso (jueza de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, intervino en el Caso FAL): "Con el fallo FAL, la Corte consagró el derecho a decidir y demostró que el aborto excede al derecho penal, que es una cuestión de derechos de las mujeres y de salud pública", entre otros.

Expositores en contra

Ruth Weinberg (ex jefa de ginecología del Hospital Eva Perón): "Es universalmente utilizado. No hemos visto en nuestra experiencia que el misoprostol sea para las ricas y el tallo de perejil para las pobres. Desde enero de 2010 no concurrió al hospital ninguna mujer con un aborto por métodos antiguos. Roxana Beatriz Díaz Vergara (licenciada en Psicología): "Cuando una mujer es víctima de violencia de género, al responsable lo condenamos. Si se aprueba la legalización del aborto, que es la peor violencia, ¿en qué lugar quedaría la mujer?". Aurelio Garcia Elorrio: "Córdoba es de las provincias que dio origen a la Nación. Y cuando hicimos andar la Nación no le dimos todas las potestades. Jamás le hubiéramos dado el derecho a quitar la vida al niño por nacer". Ana E. González (Abogada): el debate "requiere un abordaje mutidimensional, ajeno a cualquier valoración religiosa porque las creencias no pueden venir a legitimar decisiones legislativas, entre otros.

Turno tarde

Expositores a favor

Hernán Gullco (Abogado. Presidente Asociación por los Derechos Civiles y Profesor UTDT director de Maestría en Derecho Penal): “El derecho penal es la medida más extrema que puede utilizar el Estado, y cuando su utilización resulta irracional, el Congreso no tiene ninguna obligación de hacer que se utilice este mecanismo”. "Además de la inutilidad de la prohibición del aborto y su costo en vidas, me pregunto: ¿qué se va a pretender? ¿que la Policía avance sobre los cuerpos de las mujeres?". Victor Abramovich (Abogado. Ex director del CELS, ex Comisionado de la Comisión Interamericana donde fue también Relator de la Mujer.

Actualmente es fiscal civil ante la Corte Suprema de la Nación): A nivel de la jurisprudencia internacional, no existe ninguna norma que obligue al Congreso a penalizar el aborto (...) Existen muchas vías para proteger el derecho prenatal que no sea la penal".

Roberto Carles (Abogado y jurista, docente de la UBA): "La nalidad de la pena es la readaptación social del condenado. Ninguna mujer que se haya sometido a un aborto necesita que se le enseñe a vivir en sociedad (…) La tolerancia de la mayoría de la sociedad frente al aborto pone en evidencia

que se trata de una conducta que carece del reproche social necesario para sustentar jurídicamente la amenaza de una sanción penal". Varina Suleiman (Abogada de REDI, fue la expositora en el Comité

Internacional por los derechos de las PCD del informe de Argentina y ha llevado varias causas por baja de pensiones): "Pretenden disfrazar de defensa de las personas con discapacidad a una creencia religiosa (...) Propongo que no se deje de lado toda la ley sino el artículo 3, inciso 3, que habla de las malformaciones fetales graves.

Expositores en contra

Alejandro Molina (Ex Defensor de Menores e Incapaces ante Cámara Civil, asesor de instituciones que protegen a niños discapacitados y vulnerables): “Todos hemos nacido con una falla, el Creador se equivocó, porque hizo a las mujeres sin un útero transparente. Si el útero fuera transparente cuántas menos discusiones tendríamos, no hay verdadera conciencia de la vida naciente intrauterina.

Myriam Andújar: “Hay una desfiguración, hoy se cree que la libertad es un fin en sí misma, la gran meta. Es como que dejó de ser un instrumento para ser fin y pocos reparamos en lo que decidimos en nombre de la libertad”. Alfredo Vítolo: “En nuestro país desde 1994 el carácter de persona del feto se encuentra expresamente reconocido por normas de carácter constitucional”.