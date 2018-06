Aborto: diputado advirtió sobre las fuertes presiones que recibe en su celular

Un diputado nacional por Tucumán, que todavía no tiene una postura tomada sobre la despenalización del aborto, mostró la cantidad de whatsapp que recibió en su teléfono de personas que le piden que vote en contra. Este miércoles se votará en el Congreso la iniciativa y se prevé que la definición tenga un final incierto.

“Arranca un día de debate por el aborto, así se ve mi celular, con 650 mensajes antes de las 8.20 am, todos desconocidos”, escribió el legislador tucumano Facundo Garretón.

Para votar hasta las 12 en https://t.co/9PjBiQVuDK pic.twitter.com/mUvmQ7mX3C — Facundo Garreton (@facundogarreton) 13 de junio de 2018

En la imagen que adjuntó en el tuit se pueden ver una gran cantidad de whatsapp de números desconocidos con una misma foto de perfil: “Salvemos a las dos vidas”.

Garretón es uno de los diputados que están indecisos. En una entrevista con Radio Mitre dijo que está “a favor de la vida”, pero entiende que “la despenalización puede ser una buena herramienta para bajar las tasas de abortos y muertes de madres”.

Respecto a las amenazas recibidas por mi indecisión del voto sobre la despenalización del aborto, desdramaticemos, luego de haber recibido miles de mensajes y opiniones en https://t.co/9PjBiQVuDK, es inevitable que haya inadaptados que amenacen de un lado y del otro. — Facundo Garreton (@facundogarreton) 12 de junio de 2018

En su cuenta de Twitter contó que fue amenazado. “El Arzobispo de Tucumán llegó a nombrarnos en el Tedeum; me despierto con 300 mensajes por día y no está bueno. Pero eso no afecta mi decisión”, relató en diálogo con el programa de radio Maldita Suerte.