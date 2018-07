Aborto legal: para Abel Albino, “el virus del sida atraviesa la porcelana”

En una nueva audiencia de debate por la legalización del aborto, en el marco del plenario de Comisiones que trata el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, expuso como representante de la postura contraria el polémico médico y asesor de Cambiemos Abel Albino.

El también director de la ONG Conin sostuvo que una mujer que aborta “no está en su sano juicio” y aprovechó para repetir su retrógrado discurso contra la eficacia de los preservativos para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. “Tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada", lanzó.

Como parte de su cruzada contra el aborto, Albino refutó que la educación sexual y el uso de preservativos sea una buena manera de evitar un embarazo no deseado. “No hay nada que una tanto al hombre como el sexo, pero el hombre no se ve realizado hasta cuando el sexo es asumido por el amor. Es el espíritu el que se penetra. Hay que educar a los jóvenes para el amor no para el sexo animal”, dijo y justificó su postura a favor de la abstinencia diciendo que el preservativo no protege el contagio del virus del VIH.

“Tienen que entender que el profiláctico no las protege de nada. El virus del sida atraviesa la porcelana, entonces el profiláctico no sirve porque falla en un 30 por ciento”, afirmó. La médica Mabel Bianco, una de las impulsoras de la ley de Educación Sexual Integral se levantó y abandonó el recinto. “Me retiré del salón del Senado ante lo que dijo Albino. Una vergüenza tener que escuchar esto”, compartió en su cuenta de Twitter la directora de Feim.

Cuando le preguntaron si estaba a favor de condenar penalmente a la mujer que se practica un aborto, Albino respondió que algún tipo de cargo debe tener, como hacer algún trabajo social o “ir a cuidar niñitos ciegos”. Sin embargo, el médico consideró que una mujer que aborta “no está en su sano juicio” y por este motivo no debería ser juzgada penalmente. “En Conin (su organización), cuando viene un mujer embarazada le decimos que nunca va a estar sola, que la vamos a acompañar, que hasta los cinco años del niño no le va a faltar nada. Nunca hemos tenido un aborto”, se jactó Albino, al hablar de su ONG.

“No es del cuerpo de la madre como el apéndice y la vesícula”, dijo sobre el feto el médico, que acto seguido minimizó las muertes por abortos clandestinos frente a otros males que afectan la salud de las mujeres y provocan un mayor número de fallecimientos. “Hay veinte millones de argentinos que no tienen cloacas, eso es un tema de salud pública. Nuestro país es grande y está vacío, ¿vamos a matar chicos?”, intentó apelar el médico a una posible crisis demográfica, a la que ya apelaron expositores antiderechos. “Esa es la crisis que hizo el aborto en Europa”, remató.“Hablan de la interrupción voluntaria del embarazo como si pudiéramos hablar de la interrupción voluntaria de la respiración en el momento que estamos ahorcando a un hombre. Son ustedes los que van a tener las manos manchadas con sangre de esas criaturas”, le dijo el médico a los senadores que firmen a favor del proyecto, que lo calificó como una “ley inmoral”.

Albino también justificó su posición contraria al aborto por el trauma que supuestamente produce en las mujeres. “Es fácil sacar a un chico del cuerpo de una mujer, sacarlo de la cabeza y del corazón luego es muy difícil. Tengo cuatro amigas que han abortado y las cuatro tienen depresión, porque saben que mataron a sus hijos”, sostuvo el médico, que terminó su discurso recitando un poema a los niños pobres.