Aborto: para Garavano “la mujer no debe ser objeto del derecho penal”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró este sábado que, si tuviera que votar, "está a favor de la despenalización del aborto" porque "la mujer no debe ser objeto del derecho penal". No obstante, sugirió que "se debería trabajar en muchas más restricciones, sobre todo en las que hay consensos".

"En lo personal estoy en desacuerdo que sea el derecho penal el que se encargue del tema del aborto, que sea el derecho penal él que amenaza a la mujer que aborta, pero tengo también mis dudas y mis restricciones con el aborto como un instrumento irrestricto de acceso sencillo. Entre un extremo y el otro hay muchas posiciones intermedias", dijo Garavano.

Al respecto, el ministro agregó que "votaría a favor de la despenalización del aborto, no de los mecanismos que lo harían efectivo; la mujer no tiene que ser objeto del derecho penal, ya es una situación dramática para que a eso el Estado le agregue una amenaza de prisión, yo como penalista no lo comparto".

"Pero creo que se debería trabajar desde un punto de vista administrativo en muchas más restricciones, sobre todos los casos en los que hay consenso", manifestó.

Sobre el proyecto, consideró que es "muy importante" que se haya dado este debate, y dijo que "es algo muy valioso para la sociedad sea cual fuera la decisión que tomen los Diputados".

"Tengo una posición compleja, es un tema complejo, y una de las críticas que tengo como ciudadano, de lo que he visto desde afuera, tiene que ver con que ha quedado una versión más de blanco versus negro y que se dejan afuera los grises", añadió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de su aprobación, el titular de la cartera de Justicia nacional reflexionó: "Espero que seamos una sociedad responsable y madura, el presidente dijo que iba a respetar la decisión que tome el Congreso".

"Seguramente va a haber protestas, de uno u otro lado, pero lo importante es que las protestas sean pacíficas y organizadas porque son un derecho de la democracia. Es un tema que genera controversias, es bueno que la sociedad lo aborde de una vez por todas y lo resuelva a través de una posición mayoritaria", dijo.

Y aclaró: "Si no sale el proyecto, se podrán plantear modificaciones, habrá que esperar. Es un tema más trasversal, que va más allá de los partidos políticos, ya que corta esa lógica y tiene otra mirada que tiene que ver con creencias y experiencias personales, y es muy rico para fortalecer nuestra democracia".

"Es importante vivir en paz y respetar las distintas posiciones y en armonía como sociedad, es algo que como argentinos estamos buscando desde hace tiempo. Es un gran objetivo de este gobierno fortalecer la convivencia pacífica, de respeto, de valoración de la opinión del otro y que vayamos progresando", concluyó.