Acalorado debate entre concejales por aumento de la TGI

Los concejales Horacio Ghirardi (Frente Progresista), Renata Ghilotti (Cambiemos) y CarenTepp (Ciudad Futura) debatieron este domingo en el programa Mesa Política de El Tres sobre el proyecto del Presupuesto Municipal 2018 que contempla, entre otros puntos, un aumento del 15% promedio de la Tasa General de Inmuebles (TGI) que se destinará íntegramente al fondo compensador del transporte urbano de pasajeros, además del 18% de ajuste ya aprobado en concepto de revalúo para el año próximo. Aún no hay acuerdo para avanzar y las posiciones son muy duras hacia la iniciativa oficial, sin embargo hay predisposición al diálogo y al menos consensuar un porcentaje inferior de actualización al que propone la intendenta Mónica Fein.

El oficialista Ghirardi abrió el debate y planteó que “nadie está de acuerdo con el aumento ni de la tarifa ni de ningún servicio”. A lo que su par Ghilotti le respondió que “es una decisión política aumentar la tasa y no descartamos hacer un seguimiento que nos permita ver que ese dinero sea destinado donde debe ser”. Mientras que Tepp dijo no estar de acuerdo con la forma de abordar el aumento porque “esto tiene que ver con el congelamiento de los subsidios a nivel nacional. Conocemos que históricamente Nación aportó a Buenos Aires y a Capital Federal subsidios que no dio en el resto del país y no estamos de acuerdo que el oficialismo no analice el marco general de este tema y una vez más lo traslade a los rosarinos”.

La edila opositora le puso picante a la discusión al agregar que “lamentablemente vamos a tener una vez más un oficialismo que decide garantizar la gobernabilidad con el PRO y la decepción es de mucha gente que sigue votando el cambio y tiene que revisar las políticas de aumento que viene sacando el PRO en los últimos años”.

Subsidio del Estado

El municipio destina 13 millones de pesos mensuales desde octubre pasado a las empresas del transporte urbano para evitar que suba el boleto. Ghilotti, quien también integra el Ente de la Movildad , aclaró que “el 43% del boleto que pagamos en Rosario tiene subsidio: el 32% lo aporta Nación, el 9,2% es municipal y solo el 2,5% restante lo aporta la provincia”.

A lo que el concejal del Frente Progresista le retrucó que “recibimos la mitad de subsidios de lo que percibe Ciudad y el Gran Buenos Aires y el gobierno nacional se comprometió en llevar para el 2021 la equidad en los subsidios”. Y señaló que desde la administración Fein son “cuidadosos en no impactar en los bolsillos de quienes usan el trasporte urbano que son siempre los sectores más humildes”.

El oficialista puso como ejemplo a la ciudad de Córdoba que hoy tiene una tarifa de $15,40 y en comparación con Rosario expresó que “evidentemente hay un atraso”.

Por su parte, la legisladora proveniente del Movimiento Giros destacó que el ajuste a la TGI propuesto por el Ejecutivo municipal “no va a ser un aumento del 15%, el aumento es un aumento sobre un aumento que ya fue votado en el año 2015, es decir estamos hablando de un incremento de más del 30%. Más allá que el secretario de Hacienda diga de que hay sectores que no están siendo tenidos en cuenta en este aumento, la realidad es que en la ordenanza que mandó la intendenta aparece igual para todos los radios y lo dice el artículo 5” .

Ghirardi le contestó que “el 25% de los sectores más humildes no van a pagar el incremento” y resaltó que “los sectores más pudientes van a pagar una cifra importante”.

A todo esto, el presidente del bloque socialista aclaró que la actual administración “tiene dos problemas: no maneja el incremento del combustible y tampoco el incremento de la pauta salarial de los choferes”.

Tepp sentenció que “siempre hay acuerdos y pactos de gobernabilidad entre el oficialismo y el PRO” dando por entender que finalmente habría un consenso entre el Frente Progresista y el partido del Presidente Mauricio Macri para aprobar el Presupuesto 2018 con el aumento de tasa como sucedió en otras oportunidades.

Ghilotti fue contundente y concluyó: “Estamos abiertos a seguir dialogando, esto no tiene que ver con acuerdo de dos sectores, tiene que ver con la política y con el diálogo”.

El proyecto de Presupuesto y el nuevo ajuste a la tasa municipal ya está en el Concejo. Esta semana comenzará la discusión en las comisiones. El socialismo intentará sacarlo antes del 10 de diciembre cuando haya el recambio para la nueva conformación del cuerpo. El reloj ya está en marcha.