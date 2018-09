Actor reveló por qué le daba “asco” besar a Thalía en una novela

Quizás el nombre de Arturo Peniche no te suene mucho, pero sí el de Thalía. Ambos protagonizaron “María Mercedes” y ahora el actor reveló porqué le daba “asco” tener que besar a la cantante.

Peniche interpretaba a Luis Del Olmo Morantes quien se enamoraba perdidamente de María Mercedes, el mítico personaje de Thalía. Pero sufría cada vez que tenía que grabar escenas de amor con ella por su mal aliento. Según contó el propio Peniche, a la cantante le encantaban las comidas picantes y siempre llegaba al set con un olor bastante fuerte.

“A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces caía con un olor terrible a ajo”, recordó. Pero Peniche tuvo su venganza: “Un día llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”.