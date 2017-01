Acusado de haber violado a su hija sufrió una paliza en la cárcel

El mecánico fue capturado el pasado lunes cuando abusaba sexualmente de su hija dentro de un Volkswagen Bora que estaba en el patio de una vivienda. Al hecho se le sumó que una hermana de la víctima, de 18 años, dijo también haber sido violada por él desde los once.

El mecánico que fue sorprendido "in fraganti" el pasado lunes cuando violaba a su hija de ocho años sufrió una paliza dentro de la Alcaidía de Vera. Se iniciará una investigación para establecer el motivo de las agresiones. Por otra parte, este viernes será sometido a una nueva audiencia, donde se determinará si continúa o no bajo la modalidad de prisión preventiva.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo