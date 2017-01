Sorprenden a un hombre cuando abusaba de una nena de 8 años

Gauna Chapero agregó a este medio que el abusador, que trabaja de mecánico, también tuvo relaciones con dos hermanas de las dos víctimas, pero que en esos casos no hubo delito ya que se trata de personas mayores que admitieron que fueron "consentidas".

Además, una de las hermanas de la víctima, de 18 años, relató que ella también había sido abusada por Carlos Alberto D. desde que tenía once años y realizó una denuncia en su contra. Precisó que el sábado fue la última vez que la violó.

Según precisó el fiscal Martín Gauna Chapero a Rosario3.com , el acusado fue sorprendido "in fraganti" cuando violaba a la niña dentro de un Volkswagen Bora azul que estaba en el patio de una vivienda ubicada en 9 de Julio y Luis Bonacci. La Policía encontró adentro del vehículo al hombre de 43 años con el pantalón y el canzoncillo bajos y el asiento del conductor reclinado. Debajo estaba la víctima desnuda, que pedía a los gritos que la dejara.

Un hombre fue capturado el pasado lunes cuando abusaba sexualmente de una nena de ocho años. Al hecho se le sumó que una hermana de la víctima, de 18 años, dijo también haber sido violada por él desde los once. El hecho sucedió en Vera y el acusado fue imputado en la mañana de este miércoles por los delitos de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.

