Se conocieron más detalles sobre el abuso sexual en Vera

El acusado había sido sorprendido "in fraganti" cuando violaba a la niña dentro de un Volkswagen Bora azul que estaba en el patio de una vivienda ubicada en 9 de Julio y Luis Bonacci. La Policía encontró adentro del vehículo al hombre de 43 años con el pantalón y el calzoncillo bajo y el asiento del conductor reclinado. Debajo estaba la víctima desnuda, que pedía ayuda a gritos.

Las dos víctimas, que fueron apartadas por personal especializado de su domicilio, están recibiendo asistencia por un equipo interdisciplinario “que las va a acompañar en todo este proceso por el que están atravesando, explicó Travaini y agregó: "Además el imputado, que no tenía denuncias previas, tiene tres hermanas con hijas que al parecer también estarían pasando por situaciones parecidas”.

Una hermana de la víctima de 18 años también dijo haber sido violada desde los 11 años por el hombre y la madre de las chicas relató la situación por la que atravesaban las tres mujeres desde hace años. “Pero que no denunció porque no sabía adonde recurrir”, según declaraciones de la subsecretaria de los Derechos de la Niñez, Andrea Travaini, al programa Radiópolis de Radio Dos.

