Adelgazaron casi 180 kilos por una promesa de Año Nuevo

Lexi y Danny Reed son un joven matrimonio de Estados Unidos que se convirtieron en inspiración de muchos a través de las redes sociales. Y es que en la noche vieja de 2016 se prometieron bajar de peso y un año después lograron adelgazar casi 180 kilos. En el camino retrataron cada momento, avance y dificultad por Instagram.

"No teníamos un plan de comidas, cirugía, entrenador personal, pero lo que sí teníamos era el uno para el otro y la motivación interna para trabajar duro todos los días", contó Lexi a medios norteamericanos. Todo comenzó en realidad como un desafío que les propuso un amigo, que ellos cumplieron y que luego llevaron más allá como objetivo 2017.

"En los días que no estábamos motivados, nos empujábamos mutuamente para ir al gimnasio. También comenzamos a preparar las comidas juntos, estableciendo objetivos. Hacer esto en pareja nos ha ayudado de muchas maneras", agregó.

“Nos hartamos de pasar nuestras noches en el sillón mirando Netflix y comiendo inconscientemente –contó en un posteo con el antes y el después–. Nuestro mejor amigo nos desafió a no comer afuera por 30 días, a no mentir con las comidas, a no tomar alcohol ni gaseosas y a entrenar media hora cinco veces a la semana. Aceptamos el desafío, lo completamos 100 por ciento y ese primer mes cambió nuestras vidas. Nos dimos cuenta que no era una dieta, sino un cambio en el estilo de vida. Nos concentramos en los pequeños cambios que sumaron al gran resultado. Nos concentramos en el día a día en lugar de lo lejos que teníamos que llegar. En lugar de comer afuera como hacíamos todos los días, empezamos a cocinar y a aprender sobre nutrición. También hicimos versiones saludables de las comidas que nos gustaban. Esto nos ayudó no solo a no sentirnos privados sino a controlar las tentaciones. También nos enamoramos de cuidarnos entre nosotros y a nuestra nueva vida juntos. Este recorrido nos ayudó a acercarnos y nos fortaleció como nunca. No esperen al Año Nuevo para cambiar como quisimos. Empiecen hoy”.