Advierten por brecha salarial entre hombres y mujeres

No obstante, "podemos afirmar es que los datos indican que trabajadores y trabajadoras iguales en papeles reciben distinta remuneración por la realización de la misma tarea", concluyó el informe.

A su vez, la brecha salarial "no parece tener origen ni en una menor cantidad de horas de trabajo ni en la participación en sectores económicos peor pagos", explicaron.

"Los datos acompañan estas afirmaciones mostrando que no sólo se trata de un fenómeno global sino que además las acciones llevadas a cabo para reducir esta brecha salarial apenas han tenido efecto; de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si se continúa al ritmo actual, esta no se cerrará hasta el 2086", agregó.

En algunos casos en los que la capacitación aumenta, la brecha salarial disminuye, no obstante señalaron que "esto no es lineal" dado que en Argentina "solo el 7% de los altos cargos ejecutivos (CEO) en empresas están ocupados por mujeres y aquí la brecha salarial asciende a más de 40% en desventaja para las mujeres", agregó.

Según un informe, las mujeres ganan en promedio 27,2% menos que los hombres y que esa brecha salarial "ha disminuido relativamente poco desde 2003 hasta la actualidad para el empleo registrado y aumentó para el empleo no registrado, en donde el porcentaje de mujeres en esas condiciones es mayor inclusive que el de varones", precisó.

