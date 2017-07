Advierten por posibles estafas vinculadas a deudas de telefonía celular

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advirtió sobre posibles estafas que se cometerían a través intimaciones de pago de supuestas deudas de telefonía celular. La institución recepcionó gran cantidad de casos con reclamos similares, en el que personas reciben en sus domicilios intimaciones simples que no cumplen con las formalidades necesarias para exigir el cobro de una supuesta deuda.

A raíz de un considerable aumento de presentaciones referidas a la recepción vía postal de intimaciones de pago sobre supuestas deudas de servicios, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, advierte que configuran en muchísimos casos “una estafa”.

Según detallaron, se trata de notificaciones sin firma, de empresas de la ciudad de Buenos Aires que se identifican mediante siglas o iniciales, que remiten por vía postal una intimación simple reclamando supuestas deudas sobre servicios (en su mayor parte de telefonía móvil) que los ciudadanos no le constan.

En las mismas sólo se indica un código de barras que no remite a ningún concepto real y que en el caso de ser pagado puede atribuirse a deudas no pertenecientes a la persona intimada o de una deuda impertinente a un supuesto acreedor que no lo es.

Aclararon también que se utilizan por parte de las mismas empresas la realización de “llamados telefónicos a horas inadecuadas para amedrentar y que tienen como objeto generar pánico en los receptores”.

Desde la Defensoría, se indica “no abonar ninguna suma que no reconozca como deuda propia” y se aconseja a los ciudadanos que, al recibir la intimación, se dirijan a cualquiera de las oficinas de la institución para ser asesorados.

Además, se recomienda no comunicarse telefónicamente con estas firmas de cobranza, ya que de esta manera pueden acceder a información que permita concretar la estafa.