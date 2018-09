Advierten que a fin de año, “la deuda superará el 110% del PBI”

Según un informe elaborado por el Observatorio de Deuda Externa (ODE) que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), el gobierno emitió deuda por US$ 143.800 millones en lo que va de la gestión de Cambiemos, y prevén que, de mantenerse este nivel, el ratio de deuda pública sobre PBI alcance a finales de 2018 un nivel "alarmante", superior al 111% del producto.

A modo comparativo, el informe indica que, al asumir la gestión de gobierno en 2015, Mauricio Macri recibió un nivel de apenas el 40%.

"El actual ratio no es sostenible en el tiempo, sobre todo si la recesión se profundiza (seguramente perdurará más allá de 2019) y no se logra revertir el déficit de cuenta corriente y la fuga de capitales", señala el informe.

Asimismo, el ODE registró que, si se consideran en conjunto las emisiones de deuda del Tesoro Nacional en moneda local, extranjera, y de las Provincias y el Sector Corporativo en moneda extranjera, se obtiene que hasta fines de agosto de 2018 en este año ya se han emitido US$ 37.146 millones.

Si se tienen en cuenta los US$ 40.242 millones emitidos en 2016, y los US$ 51.442 millones emitidos en 2017, entonces desde inicios de la gestión de Cambiemos hasta la actualidad el total emitido asciende a más de US$ 128.830 millones.

De dicha cifra, el 80,6% son colocaciones en moneda extranjera y el 19,4% restante en moneda local.