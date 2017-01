Ahora investigan si Nisman murió el día que hallaron su cuerpo

Según publica este domingo el matutino La Nacion citando fuentes judiciales, el horario del deceso de Nisman será materia para profundizar la investigación este año, junto a la denuncia por encubrimiento sobre ex funcionarios judiciales y políticos por modificar la escena del crimen, y la investigación de si hubo zona liberada en la torre Le Parc, donde vivía y fue hallado sin vida el fiscal que investigaba la causa Amia.

A dos años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia analiza la posibilidad de que la fecha del deceso haya sido el 17 de enero de 2015, y no el 18, el día que fue hallado su cuerpo y la fecha que manejó la investigación hasta ahora.

