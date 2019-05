Alberto Fernández: “Cristina me dijo que el país necesita alguien que sume”

Desde que se conoció la noticia, todos los medios y todos los periodistas del país buscaron de manera frenética la palabra de Alberto Fernández, que este sábado fue oficializado como precandidato a presidente de la Nación, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo. El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo tuvo una comunicación con la periodista Nancy Pazos, a quien le confió que la ex presidenta le ofreció el cargo “el miércoles a la tarde”. “Cristina me dijo que el país necesita alguien que sume como yo y no alguien que divida como ella”, confió.

Según contó la periodista en su programa radial, Alberto Fernández le confió: "Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento”.

El ahora precandidato a presidente también habló de la repercusión que le está causando este anuncio: “Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante, todos los que te puedas imaginar”, afirmó.

"El país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma", le dijo Cristina a Alberto Fernández, según comentó el hombre que tratara de suceder a Mauricio Macri en la Casa Rosada, sorprendiendo a toda la clase política con el anuncio.

Alberto Fernández destacó en todo momento, como lo venía haciendo en días anteriores, el nuevo "tono conciliador" de la ex presidenta, "poniendo siempre por delante la situación crítica del país antes que las candidaturas".

El anuncio de la candidatura del ex jefe de Gabinete fue publicado esta mañana por Cristina en su cuenta de Twitter, en el que además, comunicó que ella será la fórmula a vicepresidente. "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las Paso", dice la ex mandataria en la grabación.