Alberto Fernández: "No voy a dar un indulto, el que lo piensa es un estúpido"

El precandidato a presidente Alberto Fernández dijo que si resulta electo no perdonará "a nadie". "El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido", disparó. El martes pasado, su compañera de fórmula, la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, enfrentó el primer juicio oral en su contra, por desvío de fondos de obra pública a Santa Cruz. Por otro lado, el precandidato presidencial señaló también que aprecia al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y espera que lo "ayude".

"El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie. Si me toca ser Presidente, yo me voy a ocupar de que el primero que tenga un desliz se haga cargo de lo que hace. Para atrás es un tema judicial. Y espero que la Justicia lo resuelva", manifestó Fernández en una entrevista brindada a Telenoche Buenos Aires.

Sobre el rol que tendrá Cristina Fernández de Kirchner en caso de que sea electa la fórmula, sostuvo: "Es muy importante, tiene mucho para dar y tiene muchas ganas de ayudar". Consideró que es "imposible" pensar que ella no esté presente en el centro del escenario político.

El precandidato remarcó que busca "recuperar el sentido de equipo" dentro del peronismo. "En el equipo ahora me tocó jugar de 9, qué se yo. Pero de otra manera hubiera trabajado igual", amplió.

El ex jefe de Gabinete comentó que no confrontarán con los medios de comunicación ni "contra nadie". "De verdad, no podemos vivir así. Es imposible vivir en un país donde todos nos tiramos entre todos. Tenemos que aprender a respetarnos, no a tolerarnos", subrayó.

Con respecto al líder del Frente Renovador Sergio Massa, indicó que es su amigo y que la decisión sobre lo que hará es personal. "El sabe lo que lo aprecio y lo valoro. Ojalá me ayude, que es lo que quiero", concluyó.