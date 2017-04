Alertan sobre falsas denuncias de secuestros y desapariciones

Por su parte, Galfrascoli confirmó que por el momento sólo se trabaja en 4 casos radicados en Santa Fe: “Se siguen e investigan porque tienen un primer viso de credibilidad porque las víctimas o sus padres no se quedaron en el anonimato de las redes sino que se sentaron ante un fiscal o ante un policía y contaron lo sucedido”, advirtió.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo