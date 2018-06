Alivio: Maradona habló y dijo que está bien

Este martes la mayoría de los argentinos tuvieron dos emociones fuertes: la victoria de Argentina sobre Nigeria y la supuesta descompensación de Diego Maradona. Al Diez se lo vio en un silla rodeado de personas y pronto circuló la versión de que había sufrido algun problema cardíaco. Nada que ver. El propio Diego aclaró los tantos con un audio.

El mensaje en cuestión estaba dirigido a su pareja, Rocío Oliva a quien le pidió que difundiera el audio en el que asegura que se encuentra bien y que no le pasó nada.

"Hola mi amor, acabamos de aterrizar en Moscú. Ni cardiorespiratorio ni lesión ni nada, al contrario", comienza el Diez y explica la situación de la silla: "Terminó el primer tiempo y me fui a hablar un rato con una gente que estaba ahí que va en contra de Tapia, que me pidieron…Yo primero que no soy comprable y segundo que si acepto ahora con ustedes es por el Cabezón Ruggeri que los presentó”.

“Esa fue la charla, y después volvimos al mismo lugar donde estábamos sentados mami, no sé de dónde sacaron que yo estaba con coso de cardio, que me tuvieron que dar una inyección, me parece todo muy loco, muy estúpido", se quejó.

"Aparte, para tirar una noticia así tenés que tener la posta. Y a nosotros nos costó llegar al box donde estábamos, así que imaginate si van a tirar eso. Así que quedate tranquila mi amor, y difundilo en todos lados, yo ahora lo voy a llamar a Mati. Al contrario, son las 3 de la mañana y estamos llegando a Moscú, y sin ningún problema, sin alcohol, y sin ninguna historia importante. Pero bueno mami, lo importante es que ustedes están tranquilas porque estoy hablando yo, si habla otro algo le pasó a Pelu. No, a Pelu no le pasó nada, te juro que no, te juro por mamá que no, un beso grande", concluyó.