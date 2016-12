Allanamientos: para Corrientes, Santa Fe “no se ajustó a los convenios”

No obstante, por la tarde la mayoría de estos supuestos testigos regresaban a su ciudad, mientras que se esperaba la misma decisión para el resto en las próximas horas.

Denunció que los jóvenes estaban “detenidos y privados de su libertad” en una vivienda en Goya donde, como agravante, no dejaban avanzar a los agentes de la fuerza de Corrientes con el fundamento de que podrían "entorpecer el procedimiento", según las palabras de Montiel.

Por su parte, siempre según el citado medio local, el jefe de la Unidad Regional de Goya, Héctor Montiel, describió al procedimiento santafesino en su ciudad como "totalmente arbitrario e innecesario", y agregó que "testigos hay en toda la provincia", por lo que dijo no entender por qué los buscaron en Corrientes capital para trasladarlos a Goya.

Asimismo, el ministro señaló que el gobernador Ricardo Colombi ya “tomó conocimiento” de la situación, aunque no ahondó sobre su participación en persona en medio de uno de los allanamientos y de la supuesta orden posterior de detener a los jefes del operativo.

Precisó que son 16 los jóvenes que fueron trasladados entre una ciudad y otra y que no fue en calidad de "demorados" sino de "testigos", lo que del otro lado del río Paraná consideran privación ilegítima de la libertad.

