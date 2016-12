Tensión en Corrientes por la detención de un comisario santafesino

Detalló que el gobernador Colombi “se acercó –a la zona de los operativos, ya rodeada por sus efectivos– y fue maltratado a la hora de pedir una explicación; se presentó como el gobernador y lo apartaron de una manera no normal”.

Todo se inició el martes, tras la intercepción de una lancha con casi 40 kilos de marihuana y la detención de tres personas, en la zona de Reconquista. A raíz de ese hecho, la Justicia Federal local ordenó a la Policía de Santa Fe una serie de allanamientos en Goya, a cargo de la división también conocida como la ex Drogas Peligrosas.

